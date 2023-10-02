影／森霸電廠擅改地方回饋金？立委籲經濟部納入監管
立委陳亭妃今天在立法院舉辦「誰是森霸電廠的門神？森霸由誰監管？」記者會，指出森霸電廠未依睦鄰回饋計畫提撥回饋金，還篡改環評定稿承諾內容，初估二十年來少給地方回饋金約21.5 億，而經濟部和台電公司竟無法監管，任由森霸電廠上下其手。立委陳亭妃要求經濟部、台電公司建立監管機制及盡速補發少給的回饋金。
而森霸公司透過新聞稿表示，公司在地方召開環評承諾的施工前公開說明會，與會鄉親均有共識，希望電廠能早日營運，創造就業機會及帶動地方繁榮。2003年森霸遂於商轉前與鄉親達成協議，制定了「森霸電力豐德天然氣發電廠捐贈地方基金要點」，並送台南縣政府備查。
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