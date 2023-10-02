快訊

創立61年「傑尼斯」確定廢社！ 東山紀之宣布正式改名「SMILE- UP.」

美國國會通過臨時預算：政府不用關門 但剔除援烏資金

高鐵自由座塞爆人流如「演唱會」 學者憂：恐這時才能完全解套

影／森霸電廠擅改地方回饋金？立委籲經濟部納入監管

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
立委陳亭妃（右）今天舉辦記者會，指出森霸電廠未依睦鄰回饋計畫提撥回饋金，還篡改環評定稿承諾内容，要求經濟部、台電公司建立監管機制及盡速補發少給的回饋金。記者許正宏／攝影
立委陳亭妃（右）今天舉辦記者會，指出森霸電廠未依睦鄰回饋計畫提撥回饋金，還篡改環評定稿承諾内容，要求經濟部、台電公司建立監管機制及盡速補發少給的回饋金。記者許正宏／攝影

立委陳亭妃今天在立法院舉辦「誰是森霸電廠的門神？森霸由誰監管？」記者會，指出森霸電廠未依睦鄰回饋計畫提撥回饋金，還篡改環評定稿承諾內容，初估二十年來少給地方回饋金約21.5 億，而經濟部和台電公司竟無法監管，任由森霸電廠上下其手。立委陳亭妃要求經濟部、台電公司建立監管機制及盡速補發少給的回饋金。

而森霸公司透過新聞稿表示，公司在地方召開環評承諾的施工前公開說明會，與會鄉親均有共識，希望電廠能早日營運，創造就業機會及帶動地方繁榮。2003年森霸遂於商轉前與鄉親達成協議，制定了「森霸電力豐德天然氣發電廠捐贈地方基金要點」，並送台南縣政府備查。

立委陳亭妃今天舉辦記者會，指出森霸電廠未依睦鄰回饋計畫提撥回饋金，還篡改環評定稿承諾内容，要求經濟部、台電公司建立監管機制及盡速補發少給的回饋金。記者許正宏／攝影
立委陳亭妃今天舉辦記者會，指出森霸電廠未依睦鄰回饋計畫提撥回饋金，還篡改環評定稿承諾内容，要求經濟部、台電公司建立監管機制及盡速補發少給的回饋金。記者許正宏／攝影

陳亭妃 台電

延伸閱讀

立委馬文君遭控潛艦洩密 陳建仁籲不分朝野支持國防自主

馬祖北竿晚間大停電！民眾開不了冷氣「衝出門納涼」 全鄉漆黑一片

1044戶受影響！馬祖北竿大停電 台電緊急搶修全數復電

立委陳秀寳成立和美後援會 游錫堃呼籲選出台灣人總統

相關新聞

影／王鴻薇爆僑委會性騷吃案 受害者控徐佳青施壓

國民黨立委王鴻薇、國民黨發言人林家興今天在立院黨團舉行記者會，指出僑委會駐巴西歐姓女副主任，受到張姓主任性騷擾，而僑委會...

馬英九拒出席「台灣國慶日」 陳建仁曝歷年簡稱「不理解」

前總統馬英九今天表示，從前年開始，蔡英文政府將雙十國慶日的英文名稱，改成「Taiwan National Day」，蔡英...

不滿蔡政府改「台灣國慶日」馬英九宣布拒出席國慶大會

前總統馬英九今天表示，從前年開始，蔡英文政府將雙十國慶日的英文名稱，改成「Taiwan National Day」，蔡英...

馬英九拒出席國慶大會 羅智強批民進黨踩紅線：馬忍無可忍

前總統馬英九表示今天表示，蔡英文政府將雙十國慶日的英文名稱，改成「Taiwan National Day」，刻意把「台灣...

流感疫苗開打 藍黨團籲把疫苗選擇權還給人民

公費流感疫苗今開打，國民黨立院黨團今舉行記者會指出，今年公費疫苗名單中「高端」在列，由於公費疫苗不能選擇廠牌，讓許多家長...

馬英九拒參加國慶活動 陳建仁：以往都有、不理解為何今年不參加

前總統馬英九稱自己今年拒絕出席國慶大會，對此，行政院長陳建仁今（2）日表示，「馬前總統過去也曾經參加了這些國慶的活動，我...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。