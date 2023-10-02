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性騷吃案？徐佳青：有詢問當事人是不是要正式提出申訴

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
僑委會委員長徐佳青今上午出席立法院外交及國防委員會於備詢。記者黃義書／攝影
僑委會委員長徐佳青今上午出席立法院外交及國防委員會於備詢。記者黃義書／攝影

僑委會駐巴西歐姓女副主任，受到張姓主任性騷擾案，僑委會委員長徐佳青被控「吃案」。徐佳青今上午出席立法院外交及國防委員會於備詢前接受媒體聯訪表示，當事人是在今年6月13日、當她第一次飛往巴西視察時，提出疑似遭性騷的事件。當時她請當事人用通訊軟體把相關資料傳給她，隨後趕行程。事後有再致電當事人，告訴對方被指控對象同意調會處分，也再詢問當事人是不是要正式提出申訴。

徐佳青表示，請當事人把電話錄音整理成文件，7月1日返台後，她只修改文件中的小部分文字，並未更動內容，隨即她親自將密件交給人事室主任。至於當事人與被指控者的業務內容，她則表示，僑委會後來讓兩人分開、保持非常遠的距離，而她再次詢問當事人是否申訴時，對方則表示「對委員長就本案即時回應、審慎處理、公正裁處表示感謝，本職不會再向性平委員會提出申訴」。

僑委會委員長徐佳青今上午出席立法院外交及國防委員會於備詢前接受媒體聯訪，就性騷的事件提出說明。記者黃義書／攝影
僑委會委員長徐佳青今上午出席立法院外交及國防委員會於備詢前接受媒體聯訪，就性騷的事件提出說明。記者黃義書／攝影

僑委會 徐佳青 主任

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