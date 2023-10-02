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王鴻薇指控僑委會性騷吃案 徐佳青稱已處理：將雙方隔很遠

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立委參選人林家興、立委王鴻薇指控僑委會委員長徐佳青吃性騷案，但遭到徐佳青否認。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨立委參選人林家興、立委王鴻薇指控僑委會委員長徐佳青吃性騷案，但遭到徐佳青否認。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

僑委會委員長徐佳青2日被國民黨立委王鴻薇指控，將巴西聖保羅僑教中心的張姓主任性騷擾案吃案，因徐佳青僅將張姓主任調職，並未積極處理。對此，徐佳青在立法院備詢前回應說，被指控者這個月底就會調回來，也已經將被害人與加害者在業務上隔離。

女方遭抹黑、性騷

國民黨立委參選人林家興表示，今年2月到6月，巴西聖保羅僑教中心的張姓主任多次持續以上位權勢騷擾女性下屬歐姓女副主任，甚至威脅女方弱勢不接受追求，就會打電話給徐佳青將她調回台灣，張姓主任後來甚至由愛生恨，汙衊女下屬是「中國間諜」導致被徐佳青臭罵一頓。

林家興痛批，徐佳青最後的處理方式卻是脅迫女方不得聲張，在女方多次以公文與通訊軟體跟僑委會反映此案，但徐佳青卻叫當事人「不准跟僑界說張主任是什麼案子被調查」、「你跟加害者都有責任」，使得當事人被迫只能尋求公開管道救濟。

控徐佳青吃案慣犯

王鴻薇質疑，民進黨市議員何孟樺曾指控有民進黨高層吃案，就是講曾任民進黨副秘書長的徐佳青，如今僑委會又傳吃案，請問徐佳青是不是吃案慣犯？還虧徐佳青過去曾擔任台北市女性權益促進會秘書長，現在看來相當諷刺。當事人希望徐佳青應將張姓主任立刻調職回台、及啟動實質調查與保障受害者工作權。

林家興表示，徐佳青不但不依法公正處理維護下屬權益，甚至多次以其他莫須有的指控栽贓、人身攻擊造成下屬身心受創，顯見徐佳青已嚴重不適任僑委會委員長，監察院與政風單位應該介入調查。

已將雙方隔開

對此，徐佳青受訪時強調，自己秉持勿枉勿縱的原則處理該案，被指控者這個月底就會調回來，不曉得為什麼現在會有這樣的指控？她願意再次請當事人來僑委會申訴立案；至於是否有施壓「不得聲張」等語，徐否認說，如果藍委要做惡意解釋，她也沒有辦法。

徐佳青表示，在業務內容上，僑委會儘量讓兩個人分開處理，保持非常遠的距離，在公事上幾乎沒有接觸了。她說，當時她曾再次詢問當事人是否提出申訴，當事人回應說：「對委員長就本案即時回應、審慎處理、公正裁處表示感謝，本職不會再向性平委員會提出申訴」。

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徐佳青 主任 僑委會 王鴻薇 性騷擾

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