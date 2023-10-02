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「你跟加害者都有責任」王鴻薇爆徐佳青性騷擾吃案

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇、國民黨發言人林家興今舉行記者會指出，該性騷案是僑委會駐巴西聖保羅僑教中心歐姓女副主任，受到張姓主任性騷擾，僑委會委員長徐佳青最後僅將該名主任調職，未依性平案件處理。圖／擷取自udn video
國民黨立委王鴻薇、國民黨發言人林家興今舉行記者會指出，該性騷案是僑委會駐巴西聖保羅僑教中心歐姓女副主任，受到張姓主任性騷擾，僑委會委員長徐佳青最後僅將該名主任調職，未依性平案件處理。圖／擷取自udn video

國民黨立委王鴻薇、國民黨發言人林家興今舉行記者會指出，該性騷案是僑委會駐巴西聖保羅僑教中心歐姓女副主任，受到張姓主任性騷擾，僑委會委員長徐佳青獲悉後卻說「不准跟僑界說張主任是什麼案子被調查」、「你跟加害者兩人都有責任」等語，最後僅有調職，未依性平案件處理。

當事人也透過聲明稿指出，今年1月底到巴西就任，是第一次外派。張姓主任有天送她回家，忽然盯著她的特定部位看說「我覺得你最近胸部變大、很好看。」她當下很震驚，心裡覺得受到侮辱，覺得很噁心。但礙於對方是直屬長官，上下班又需要男性陪同保護安全，所以選擇隱忍。

當事人表示，還有一次對方送她回家，搭電梯抵達樓層，在出電梯的時候忽然想要抱她，她喝斥「你想要幹嘛」並馬上閃躲。今年5月26日，她和辦公室另一位女僱員受邀與張姓主任吃晚餐，飯後對方藉著酒喝多，竟在僱員面前忽然伸手摸她的臉。

當事人說，張姓主任在屢次被拒絕後，由愛生恨，當徐佳青6月13日來巴西訪視前，竟然惡人先告狀，抹黑她與中國藉女性友人往來，是「通敵叛國」；還編造謠言，說她經常翹班。為捍衛自己的工作權益，她鼓起勇氣透過LINE向徐佳青提出申訴性騷擾。徐佳青知情後從未給予任何關懷，一開始就檢討她，更懷疑及認定她與張姓主任似有親密關係，用美色來換取工作上的方使和好處。

當事人說，經過她不斷解釋並提出具體性騷擾證據，包括關鍵錄音，她才放軟態度，同意將張姓主任調回台灣。但此調動一拖就超過3個月，至今對方人還在巴西，和她同處同一個辦公空間。徐佳青更警告她不能聲張，否則要追究她的責任，讓她對僑委會的性平處理方式非常心寒。

王鴻薇指出，民進黨市議員何孟樺指控民進黨「沒處理的高層」，就是曾擔任民進黨副秘書長的徐佳青。如今僑委會性騷案又傳吃案，請問徐佳青是不是吃案慣犯？女權、性平難道只是政治工具？敢不敢跟受害者對質？

王鴻薇說，徐佳青的做法竟然是通電話、傳訊息草草結案，且言詞間充滿檢討被害者言論，這樣的溝通過程，相關內容都有對話紀錄截圖為證，如果真的處理得當，當事人如何有這麼多指證歷歷的資料？這件事徐佳青責任絕對不小。

林家興表示，徐佳青不但不依法公正處理維護下屬權益，甚至多次以其他莫須有的指控栽贓、人身攻擊造成下屬身心受創，顯見徐佳青已嚴重不適任僑委會委員長，更損害我國海外僑務發展，監察院與政風單位應該介入調查。

徐佳青 主任 僑委會 王鴻薇

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