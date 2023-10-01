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綠雞蛋+1？高雄民眾剝水煮蛋驚見「灰綠色蛋黃」 網掀兩派論戰
聞蛋色變。一名網友PO網指，自己剝開一顆水煮蛋，但蛋黃是灰綠色的，詢問「是巴西蛋嗎？可以吃嗎？」引發網友熱議，有網友說，「寄給陳建仁確認一下」、「小心等等被做筆錄」，但也有網友指，「是蛋煮久了後的自然顏色」，高市衛生局則尚未對此回應。
這名網友在臉書社團高雄大小事貼出一張剝開成兩半的水煮蛋，並PO文指「這是我剛剛剝開的水煮蛋，它完全沒有蛋黃的顏色，它的蛋黃部份是呈現出灰綠色，請問這是巴西蛋嗎？這可以吃嗎？」引發網友討論。
有網友說，「別po，不然搞不好被政府移送偵辦」，「為了台灣價值，請面帶微笑吃下去」、「壞蛋的顏色應該都是這樣吧」、「民主的蛋」、「小心等等被做筆錄XD」、「這顆蛋是包芋泥餡的嗎？」「行政院長會說你是假新聞，刑事局會敲你家門。」
但也有網友說，「笑死，市面上早就沒有巴西蛋了」、「壞蛋不是只有巴西的好嗎？你以為國產蛋都沒問題嗎？」「殼蛋水煮去殼後，偶爾會發現蛋黃表面會出現一薄層灰綠色，這是因蛋加熱時，蛋白中蛋白質的含硫胺基酸生成硫化物，主要是H2S，與蛋黃的鐵反應生成硫化亞鐵所致，這是正常現象，不會影響食蛋的安全。」
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