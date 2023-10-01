快訊

中秋10親友登山遭不明蜂種螫3送醫 烏來內洞森林遊樂區暫封閉

亞運桌球／再戰巴黎6度出征奧運？42歲莊智淵：人生不設限

粉專預告小犬颱風將開眼 日本氣象廳「北修」路徑恐從這縣市登陸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠雞蛋+1？高雄民眾剝水煮蛋驚見「灰綠色蛋黃」 網掀兩派論戰

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
有民眾PO出蛋黃為灰綠色的水煮蛋，質疑是否是買到巴西蛋。圖／翻攝自臉書社團高雄大小事
有民眾PO出蛋黃為灰綠色的水煮蛋，質疑是否是買到巴西蛋。圖／翻攝自臉書社團高雄大小事

聞蛋色變。一名網友PO網指，自己剝開一顆水煮蛋，但蛋黃是灰綠色的，詢問「是巴西蛋嗎？可以吃嗎？」引發網友熱議，有網友說，「寄給陳建仁確認一下」、「小心等等被做筆錄」，但也有網友指，「是蛋煮久了後的自然顏色」，高市衛生局則尚未對此回應。

這名網友在臉書社團高雄大小事貼出一張剝開成兩半的水煮蛋，並PO文指「這是我剛剛剝開的水煮蛋，它完全沒有蛋黃的顏色，它的蛋黃部份是呈現出灰綠色，請問這是巴西蛋嗎？這可以吃嗎？」引發網友討論。

有網友說，「別po，不然搞不好被政府移送偵辦」，「為了台灣價值，請面帶微笑吃下去」、「壞蛋的顏色應該都是這樣吧」、「民主的蛋」、「小心等等被做筆錄XD」、「這顆蛋是包芋泥餡的嗎？」「行政院長會說你是假新聞，刑事局會敲你家門。」

但也有網友說，「笑死，市面上早就沒有巴西蛋了」、「壞蛋不是只有巴西的好嗎？你以為國產蛋都沒問題嗎？」「殼蛋水煮去殼後，偶爾會發現蛋黃表面會出現一薄層灰綠色，這是因蛋加熱時，蛋白中蛋白質的含硫胺基酸生成硫化物，主要是H2S，與蛋黃的鐵反應生成硫化亞鐵所致，這是正常現象，不會影響食蛋的安全。」

有民眾PO出蛋黃為灰綠色的水煮蛋，質疑是否是買到巴西蛋。圖／翻攝自臉書社團高雄大小事
有民眾PO出蛋黃為灰綠色的水煮蛋，質疑是否是買到巴西蛋。圖／翻攝自臉書社團高雄大小事

巴西 衛生局 行政院 假新聞 陳建仁

相關新聞

綠雞蛋+1？高雄民眾剝水煮蛋驚見「灰綠色蛋黃」 網掀兩派論戰

聞蛋色變。一名網友PO網指，自己剝開一顆水煮蛋，但蛋黃是灰綠色的，詢問「是巴西蛋嗎？可以吃嗎？」引發網友熱議，有網友說，...

決戰中台灣 賴清德：中火應該陸續除役

決戰中台灣，民進黨總統參選人賴清德今大軍壓境台中，他說他常在想，若有機會擔任總統，領導這個國家，有別於以往的總統，可以貢...

美參議員梅南德茲因貪汙被起訴 反映吹捧民選制度是自我麻痺

政治多半時候是權力與利益的集合，不是實踐理想，很多人用盡手段掠奪，不論美國台灣，大家以為的民主制度，民不是主，是受到有權力的人支配，譬如台灣當人民發聲不滿雞蛋腐臭，有權力者就來壓迫你。美國參議員貪汙，不是新聞，這位支持台灣的參議員起訴，亦不必感到驚奇；從台灣立委高鐵遺失百萬現金，悶聲不語，不敢報案，其中如何懸疑，可以想見。...

明揚國際大火報告明登場 國民黨批：內容相當「冷漠」

內政部長林右昌明天列席立法院內政部委員會，針對明揚國際造成10死113傷事件，提出專題報告，內政部報告內容包括消防政策，...

蔡英文總統現身松山文創園區 參觀「我們+」社會住宅展

蔡英文總統上午前往松山文創園區，參觀台灣社會住宅展，了解我國居住運動演變及近年住宅政策執行成果。展覽以「我們＋」作為主題...

總統大選前立院最後會期 囤房稅2.0、交通基本法料成重點

隨著大選接近，立法院也進入選前最後一個會期，除了目標在會期結束之前順利通過總預算案，有立委也認為執政黨勢必要清理戰場，包括囤房稅2.0、交通基本法、最低工資法等，都是重點，為執政黨減少輿論破口。另外，屏東大火所掀起的消防檢討，是否也會成為立院本會期的重點之一，也受到不少關注。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。