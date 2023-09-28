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民進黨創黨元老批新潮流分贓 他指陳菊等6人吃香喝辣：有臉坐在那？

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
台北市勞工局前局長鄭村棋27日在TVBS新聞大白話節目中點名監察院長陳菊等6名綠營要角，過去在街頭沒權力，現在掌權了卻妨礙消防員組工會，漠視勞權。聯合報系資料照
台北市勞工局前局長鄭村棋27日在TVBS新聞大白話節目中點名監察院長陳菊等6名綠營要角，過去在街頭沒權力，現在掌權了卻妨礙消防員組工會，漠視勞權。聯合報系資料照

民進黨昨天黨慶，創黨元老魏耀乾到現場高舉「我們闖創的民進黨，已淪為獨裁貪汙惡霸黨」布條。台北市勞工局前局長鄭村棋27日在TVBS新聞大白話節目中點名監察院長陳菊等6名綠營要角，過去在街頭沒權力，現在掌權了卻妨礙消防員組工會，漠視勞權。

鄭村棋質問，新潮流當年在街頭的理想，現在何在？「現在坐在上面的蔡英文，我們站在街頭，她是跟國民黨站在一起打壓我們的」、「是不是你們民進黨自己起來自清，好好地把這群人拉下來，邱義仁、吳乃仁、陳菊、洪奇昌、賴勁麟，你們還有臉坐在那裡嗎？」

鄭村棋表示，看到魏耀乾到場抗議很感慨，以這次屏東明揚工廠爆炸為例，消防員喊話組工會，其他政黨都支持，新潮流的立法院民進黨團幹事長劉世芳卻說，爆炸跟組工會無關，爆炸主因是現場工安和勞安沒有做好，把組工會的聲音堵了。

鄭村棋指出，明揚工廠的勞安、工安如果有做好，就不會發生爆炸，新流潮應該為此負責，陳菊當過勞委會主委，民進黨立委郭國文曾是勞工陣線成員，前立委簡錫堦、賴勁麟等人，以前在街頭沒有權力，現在掌權了，不但沒有做，還妨礙人家組工會的權利，漠視現場100多位死傷的人。

鄭村棋批評，新潮流當年是怎麼對其他勞工團體打壓的？「把工運力量帶進民進黨，你們吃香喝辣，勞委會等全部被你們掌握，陳菊功成名就，結果死傷遍野，都是新潮流這批人。」

台北市勞工局前局長鄭村棋27日在TVBS新聞大白話節目中點名監察院長陳菊等6名綠營要角，過去在街頭沒權力，現在掌權了卻妨礙消防員組工會，漠視勞權。圖/擷取自youtube新聞大白話頻道
台北市勞工局前局長鄭村棋27日在TVBS新聞大白話節目中點名監察院長陳菊等6名綠營要角，過去在街頭沒權力，現在掌權了卻妨礙消防員組工會，漠視勞權。圖/擷取自youtube新聞大白話頻道

民進黨 爆炸 陳菊 新潮流 賴勁麟 蔡英文

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