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派系分贓始自陳水扁時代 曾銘宗：民進黨腐敗太快

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨創黨元老、前立委魏耀乾9月27日在「民主進步黨37周年黨慶創黨先進聯誼餐會」場外，舉布條抗議，不滿民進黨違背創黨精神。記者蘇健忠／攝影
民進黨創黨元老、前立委魏耀乾9月27日在「民主進步黨37周年黨慶創黨先進聯誼餐會」場外，舉布條抗議，不滿民進黨違背創黨精神。記者蘇健忠／攝影

民進黨創黨元老、前立委魏耀乾昨闖民進黨黨慶餐會，高舉「我們開創的民進黨，已淪為獨裁貪汙惡霸黨」布條抗議，並指新潮流為哥吉拉。國民黨立委曾銘宗說，民進黨從前總統陳水扁時代起就派系分贓，呼籲過去支持民進黨的民眾站出來，一起下架民進黨。

曾銘宗說，民進黨其實從阿扁時代開始就派系分贓，到蔡政府上台七年多，很明顯都是派系分贓。他在民間走動，很多過去支持民進黨的人都認為民進黨腐敗太快，吃銅吃鐵，造成過去支持民進黨的人都反彈，也才有民調顯示6成以上的人希望下架民進黨。

曾銘宗提到，不只魏耀乾，還有前立委許國泰、前副總統呂秀蓮等，很多都對民進黨失望，現在願意站出來真的不容易。他也呼籲，更多過去支持民進黨的民眾站出來，一起下架民進黨，因民進黨真的是派系分贓、貪汙腐敗。

民進黨 魏耀乾 陳水扁 曾銘宗

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