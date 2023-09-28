戶籍宅遭質疑 高虹安：逼我買地蓋房？

新竹市長高虹安近日接連被指與建商關係密切，不只男友租屋處是昌益集團的回建築，連戶籍地啟奧邦城也是昌益建設的建案。高虹安昨天受訪說，昌益建設在新竹市建案很多，外界的質疑不能無限上綱，無奈反問「是要逼我買地蓋房，才能避開這問題？」她也想反問其他縣市首長，難道住的不是建商蓋的房子嗎？

針對寡婦樓都更案是否下指導棋，高虹安指出，秘書長張治祥日前已公開聲明市長對市府公務員沒有任何指示，且該案簽約時，她還沒有當立委，外界不要穿鑿附會，用謠言攻擊市府。高並表示，前市長林智堅2016年3月說要暫緩此案，但在同年5月有環評小組初審，2021年通過非文資身分、2022年通過綠資源審議，這代表前市府仍持續推進此案。

至於寡婦樓的部分審查委員被質疑是建商關係人，高虹安表示，環評委員解鴻年與文資審議委員會委員、理銘開發獨董陳天祐，都是林智堅任內聘用到今年或明年，她上任後沒找過一個外聘委員，既無貪汙對價，依法行政也禁得起檢驗。反過來說，為何林智堅聘的委員會有建商關係？林智堅的論文指導教授賀力行，不也是都計委員嗎？請批評的人不要雙標。

民眾黨主席柯文哲昨天說，高虹安的事民眾黨還是會協助，她的案子正確講法是「一分真，九分假」，很多事是穿鑿附會、用潑糞擴大，他覺得太過分，但對高的男友一些事情，他也不覺得是贊成。

柯文哲昨天給黨員一封信，提六大黨務革新作法，包括全面清查黨籍幹部、嚴格把關幹部任用、核實申請入黨門檻、健全黨務防腐機制、強化教育廉政規範、檢討現行助理制度，被解讀是針對高虹安助理費及男友介入市政等事件清理爭議戰場。

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