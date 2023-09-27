新北議會大戰未歇！無黨議員想質詢 綠搶過資料撕毀嗆：打我啊

新北市議會今施政報告，綠營議員占領議事台不讓代理市長劉和然上台報告，癱瘓議事。輪到無黨團結聯盟山地原住民議員馬見質詢時，持續遭綠營大喊「沒有市長 沒有報告」，馬見因為遭干擾，想上前遞資料給劉和然，一度遭議員鄭宇恩搶過資料且嗆「你打我啊」、「你不要過來」，馬見怒回「我怎可能打你」，現場氣氛火爆。

綠營議員下午癱瘓議會，讓原本的議員質詢無法順利進行，輪到馬見時，他想要替原住民爭取權益，也點名劉和然、原民局、社會局等局處上台，但綠營因為大喊「沒有市長 沒有報告」，完全聽不到質詢內容。正當馬見準備遞書面資料給劉和然時，遭綠營議員阻擋，鄭宇恩更是直接搶走資料撕毀，甚至怒喊「你打我啊」。

沒想到馬見又再度拿出另一份書面資料，準備請議事人員轉交給後方的劉和然，也遭綠營議員群起圍攻，現場氣氛尷尬。 馬見又再度拿出另一份書面資料，準備請議事人員轉交給後方的劉和然，也遭綠營議員群起圍攻。記者張曼蘋／攝影

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