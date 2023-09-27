落實2050淨零炭排 國會促進會簽訂三方合作MOU

立法院台灣國會氫能與潔淨能源促進會今日與ESG碳中和科技聯盟協會、世界台灣商會聯合總會、亞洲台灣商會聯合總會舉行合作備忘錄（MOU）簽署儀式，盼藉此深化世界僑台商及企業推動氫能及潔淨能源等淨零碳排技術發展。未來，促進會將與合作組織進行企業ESG訓練與輔導，加速ESG概念落實。

為協助台灣海內外企業落實ESG永續發展，促進我國早日達成2050淨零碳排目標，立法院台灣國會氫能與潔淨能源促進會今與三方協會總會共同簽署MOU，民進黨立委趙天麟致詞表示，國發會去年發布台灣2050淨零排放路徑，預計2050年再生能源比例達到60至70%，氫能 9至12%，但這項目標不容易，更需要具體規劃。

趙天麟指出，今天的合作備忘錄，最重要的目標是要把台灣的優秀廠商推銷到國際上，海外僑台商也能分享技術研發、淨零碳排策略等，協助ESG真正落實，立法院台灣國會氫能與潔淨能源促進會將扮演好督促與推動的角色。

趙天麟提到，8月他曾跟隨IBA專業考察團前往德國，了解首都柏林2030「淨零、智慧、生態、綠色」的城市願景。他發現，除首都之外，德國許多小鄉村也大量引進綠電、儲能系統改造，成為淨零社區。高雄市目前也推出首部地方淨零自治條例，目前還在中央審核中，未來將持續推動，讓條例早日施行。

世界台灣商會聯合總會總會長李天柒提到，歐盟的碳權及相關規範將漸漸落實，以製造業為主的亞洲企業首當其衝，淨零碳排的策略如何安排及實施，將影響台灣海內外企業的布局與競爭力，期許透過MOU簽署，彼此能夠互相砥礪、分享，讓資源達到運用的最大效益。

亞洲台灣商會聯合總會總會長許玉林表示，歐盟即將開始開徵碳稅，不只台商緊張，所有僑居地的各國家都緊盯局勢，這攸關企業的出口項目增減，在未來，願意落實、努力推動ESG的企業生意會越來越好做，台灣有豐沛的創新能力與優良的基礎產業，在這一塊就也不會落後一步，亞洲台商總會將以邁向淨零碳排永續發展的目標提供動力。

商品推薦

udn討論區