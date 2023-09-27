遭冒名蔡英文寄恐嚇信 總統府蒐證報警

有關總統、副總統及府內人員遭冒名於總統民意信箱撰寫恐嚇信件一案，總統府發言人林聿禪今天表示，經查總統府「寫信給總統」民意信箱，除了昨晚收到假冒總統姓名，電子信箱登錄為 bay***kimo@gmail.com信件外，今天凌晨0點14分，及上午8點19分也再度收到冒名發言人及副總統賴清德的恐嚇信件，並分別登錄信箱帳號為bay***kimo@gmail.com及po****hu@gmail.com的電子郵件帳號。

林聿禪表示，根據總統府資訊單位初步調查，登錄總統民意信箱的來源皆來自境外，信件內文則有部分為簡體字及中國用語，如「三小時后」、「郵箱」等。總統府已彙整相關數位跡證，隨即將提供警方以利盡速查明事實真相。

林聿禪指出，總統府民意信箱採表單填寫模式，民眾進入填表網頁後，除填入個人姓名及意見外，並可留下電子信箱、電話號碼、地址等聯絡方式，系統於收件後會以此帳號寄送確認信，並在民眾於個人郵件點選確認後進行後續處理作業及聯繫。而目前這三案，皆為冒用他人姓名及電子信箱帳號來填寫資料，也未經信箱使用者點選「確認」，因此於系統內都屬「未確認信件」；因為民意信箱為表單模式，無需經由個人電子信箱寄送，故本案與該個人電子信箱有無遭駭盜用沒有關聯。

林聿禪表示，從今年一月截至目前為止，總統府民意信箱收到近百件來自相同樣態之境外恐嚇信，相關不法行徑皆已向警方報案，總統府也持續蒐整數位跡證提供警方做調查，目前全案已由檢警偵辦中，而若民眾冒用他人資訊，同樣也有法律責任，也呼籲相關人士若有發現電子信箱帳號遭冒用情形，也儘速與警方聯繫，協助早日將犯嫌繩之於法。

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