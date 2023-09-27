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寡婦樓文資委員陳天佑為理銘獨董 高虹安：林智堅聘的

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市寡婦樓都更案相關審查委員近日被外界質疑為建商關係人，疑似沒有利益迴避引發輿論話題。市長高虹安今天受訪重申強調，強調自己任內依法行政禁得起檢視，希望大家用同樣標準去看前市府，不要雙標。記者張裕珍／攝影
新竹市寡婦樓都更案相關審查委員近日被外界質疑為建商關係人，疑似沒有利益迴避引發輿論話題。市長高虹安今天受訪重申強調，強調自己任內依法行政禁得起檢視，希望大家用同樣標準去看前市府，不要雙標。記者張裕珍／攝影

新竹市寡婦樓都更案相關審查委員近日被外界質疑為建商關係人，疑似沒有利益迴避引發輿論話題。市長高虹安今天受訪重申強調，環評委員解鴻年是前市長林智堅時期就聘用的，文資審議委員會委員陳天祐也是林智堅聘的，強調自己任內依法行政禁得起檢視，也沒有貪汙對價，希望大家用同樣標準去看前市府，不要雙標。

高虹安說，中華大學副校長解鴻年是林智堅時期就聘用的環評委員，其為擁有都計專業學者，立院黨團民進黨團總召柯建銘、前議員鄭宏輝還曾邀解鴻年擔任大新竹議題與談的專家學者，但為什麼到自己的任內，解副校長就就變成政商勾結的白手套？

高虹安也提到，解鴻年副校長當天已經發出5點聲明回應，但為何還是要有人持續質疑？強調解鴻年主持的環評小組是環保局內開的，解會當小組會議主席，是由7名外聘委員討論的，市府無法逐一針對委員身家調查，但若委員自己遇到案子要自請迴避。

至於近日寡婦樓文資審查委員陳天佑也被指是理銘開發獨董，同樣為建商關係人。對此，高虹安強調，她去了解相關委員聘期都是去年林智堅時期聘任，聘期到今年或明年，自己上任後「外聘委員沒有一個我聘的」，按此邏輯，她也想問為何林智堅前市長聘的委員為何會有建商關係？林智堅其論文指導教授賀立行，不也是都計委員嗎？

高虹安感嘆，自己受到外界強烈檢視，甚至有專區報導她每天穿的衣著穿著，希望相關報導能平衡，並強調市府禁得起檢視、沒有貪汙對價。「也希望要有同樣標準去看前市府，有無一樣狀況？或是更嚴重狀況？不要雙標，很重要。」

林智堅 高虹安 環評 新竹

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