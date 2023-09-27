立委：三立持股中嘉27% NCC放任綠媒巨獸

時代力量立委陳椒華昨天質疑，三立電視持有中嘉股權達到百分之廿七，違反當初核准中嘉交易案的附負擔條款，國家傳播通訊委員會（ＮＣＣ）放任綠色媒體巨獸形成。ＮＣＣ主委陳耀祥回應，ＮＣＣ是獨立機關，相關資料查到哪裡，依法就處理到哪裡，沒有包庇的問題。

記者昨天詢問三立電視，三立表示不予回應。

行政院長陳建仁昨率領部會首長赴立法院施政報告，陳椒華質詢，ＮＣＣ在二○一八年有條件通過中嘉股權轉讓案，根據當時通過的條件，參與投資的公司股東或自然人股東，未經核准前不得經營或控制新聞頻道，不可以有人頭代持股分。

陳耀祥則說，相關資料正在調查中，依有線廣播電視法規定，中嘉的上一層是泓順投資，上層股東名冊在相關部會，ＮＣＣ已發函相關機關提供資料。

不過，陳椒華質疑，ＮＣＣ發函只是做做樣子，遇到綠媒就態度軟趴趴，只要是支持民進黨的媒體，ＮＣＣ永遠查不出東西，極盡包庇之能事。陳耀祥則說，不能同意這樣的說法。

陳椒華表示，三立集團透過榮盛投資，間接持有中嘉百分之十五的股權，經過不同的公司層層持有，已控制中嘉股權達百分之廿七，然而ＮＣＣ在民進黨的執政之下擺爛、毫無作為，放任綠色媒體巨獸形成，過去反媒體壟斷的立場變成一場笑話。

陳耀祥說，事情要先查清楚，不能馬上就說綠色媒體巨獸，ＮＣＣ會把事情查清楚，沒有擺爛的作為。