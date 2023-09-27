聽新聞
test
0:00 / 0:00

立委：三立持股中嘉27% NCC放任綠媒巨獸

聯合報／ 記者林銘翰葉君遠／台北報導
國內最大有線電視系統台中嘉數位驚傳股權移轉。NCC主委陳耀祥回應，NCC是獨立機關，相關資料查到哪裡，依法就處理到哪裡。 圖／本報資料照片
國內最大有線電視系統台中嘉數位驚傳股權移轉。NCC主委陳耀祥回應，NCC是獨立機關，相關資料查到哪裡，依法就處理到哪裡。 圖／本報資料照片

時代力量立委陳椒華昨天質疑，三立電視持有中嘉股權達到百分之廿七，違反當初核准中嘉交易案的附負擔條款，國家傳播通訊委員會（ＮＣＣ）放任綠色媒體巨獸形成。ＮＣＣ主委陳耀祥回應，ＮＣＣ是獨立機關，相關資料查到哪裡，依法就處理到哪裡，沒有包庇的問題。

記者昨天詢問三立電視，三立表示不予回應。

行政院長陳建仁昨率領部會首長赴立法院施政報告，陳椒華質詢，ＮＣＣ在二○一八年有條件通過中嘉股權轉讓案，根據當時通過的條件，參與投資的公司股東或自然人股東，未經核准前不得經營或控制新聞頻道，不可以有人頭代持股分。

陳耀祥則說，相關資料正在調查中，依有線廣播電視法規定，中嘉的上一層是泓順投資，上層股東名冊在相關部會，ＮＣＣ已發函相關機關提供資料。

不過，陳椒華質疑，ＮＣＣ發函只是做做樣子，遇到綠媒就態度軟趴趴，只要是支持民進黨的媒體，ＮＣＣ永遠查不出東西，極盡包庇之能事。陳耀祥則說，不能同意這樣的說法。

陳椒華表示，三立集團透過榮盛投資，間接持有中嘉百分之十五的股權，經過不同的公司層層持有，已控制中嘉股權達百分之廿七，然而ＮＣＣ在民進黨的執政之下擺爛、毫無作為，放任綠色媒體巨獸形成，過去反媒體壟斷的立場變成一場笑話。

陳耀祥說，事情要先查清楚，不能馬上就說綠色媒體巨獸，ＮＣＣ會把事情查清楚，沒有擺爛的作為。

陳椒華 陳耀祥 民進黨 NCC

延伸閱讀

鏡電視在爭議中上架 民眾黨要求陳耀祥下台

相關新聞

立委：三立持股中嘉27% NCC放任綠媒巨獸

時代力量立委陳椒華昨天質疑，三立電視持有中嘉股權達到百分之廿七，違反當初核准中嘉交易案的附負擔條款，國家傳播通訊委員會（...

出席世總年會惜別晚宴 賴清德感謝台商為台灣發聲

副總統賴清德今晚出席「世界台灣商會聯合總會第29屆年會暨第3次理監事聯席會議」僑務委員會惜別晚宴，他感謝台商在五大洲、不...

農業部：老農退休雙層保障 老農津貼加農退儲金

農業部今天表示，農民退休生活保障已精進為雙層保障，明年調整後的老農津貼估計為新台幣8080元，以110年開辦農退儲金即提...

高虹安將預算作人情公積金？ 議員揭竹市選委會有建商

綠黨新竹市議員劉崇顯今天踢爆，新竹市選舉委員會，名冊中一名選委，這名選委正好標到年度市長辦公室空間改善的標案，他批評新竹...

名嘴爆「Lin bay好油」信箱被盜用 冒名在總統府放炸彈

臉書粉專「Lin bay好油」踢爆巴西進口雞蛋爭議遭恐嚇，媒體人黃揚明今天在臉書曝，「Lin bay好油」版主林裕紘信箱...

補助加碼！送準公托最高每月補1.3萬 估9.5萬家庭受惠

衛福部今宣布提高0至2歲嬰幼兒托育補助，明年1月起，將0至2歲嬰幼兒托育費用，由現行的家庭可支配所得10%至15%降低為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦