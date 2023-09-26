快訊

最新總統大選民調出爐！侯友宜、柯文哲支持度均上升 「這人」在兩份民調都下滑

亞運跆拳道／羅嘉翎跟進！中華隊雙姝都要爭金盼延續「優良傳統」

亞運跆拳道／只差一步！「名門之後」林唯均前進金牌戰與韓相爭

幫蘇貞昌新書寫序 蔡總統：曾是競爭對手、現是最佳戰友

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
蔡英文總統與行政院前院長蘇貞昌。圖／翻攝自「護國四年：會做事的團隊，盼台灣成為幸福之地」內頁
蔡英文總統與行政院前院長蘇貞昌。圖／翻攝自「護國四年：會做事的團隊，盼台灣成為幸福之地」內頁

行政院前院長蘇貞昌近日復出輔選，他的新書「護國四年：會做事的團隊，盼台灣成為幸福之地」即將在明天上市，並於10月5日在台北舉辦首場新書發表會。蔡英文總統在推薦序中感謝蘇貞昌：「我們曾經是競爭對手，現在已經是最佳戰友」；痛苦會過去，建設會留下，護國4年累積成為台灣未來發展的根基。

蔡總統說，「衝衝衝」是蘇貞昌讓人最深刻的印象，時常他們在會議結束後，蘇貞昌都會高舉他的右手說：「總統，我要繼續來衝了！」蔡總統在推薦序中細數幾項蘇貞昌幾項政績，包含守住非洲豬瘟、啟動屏鵝公路電纜地下化、通過婚姻平權法案，以及完成學校班班有冷氣的落實城鄉發展計畫。

蔡總統說，蘇貞昌常說：「人生的劇本早已寫好，只是不能偷看，但要全力以赴」。他們都未曾想過，當年蘇任院長、她任副院長時所啟動的「共飲翡翠水計畫」，到了她當總統，蘇再任行政院長時，成為台灣挺過百年大旱的契機。

蔡總統表示，媒體時常呈現蘇貞昌對事的雷厲風行，但鮮少人知道，「蘇院長對人的溫暖摯誠」，一輩子為他摯愛的台灣打拚。當初的雷厲成就了現在的幸福，台灣守住了非洲豬瘟防線，守住了2千億養豬產業，終結了24年的口蹄疫抗爭，「餐桌上香噴噴的台灣滷肉飯，背後有著蘇院長的魄力」。

提到2019年婚姻平權法案，蔡總統表示，蘇貞昌沒有忘記當年那個為美麗島事件辯護、衝破權威時代的年輕律師，他挺身而出，讓還在挫折低谷中的民進黨再勇敢一次，台灣成為亞洲第一個婚姻平權的國家。每個相愛的人都能共組家庭，背後有著蘇貞昌的勇氣。

「痛苦會過去，建設會留下」，蔡總統表示，無論是最好的時代，或是最壞的時代，黑暗會過去，黎明會到來。從2018年執政面臨重大錯折，到一起挺過百年大疫，「我對蘇院長充滿無限感激」；蘇貞昌不只是「破風手」，也是「衝線手」，不只支持蔡英文，更是支撐台灣。

「在台灣關鍵的歷史時刻，蘇院長從未缺席」，蔡英文說，蘇貞昌對台灣的復出，不只護國4年，而是從政40年的護國衛民。蔡英文也說，「我們曾經是競爭對手，現在已經是最佳戰友」，等她卸任後，會有更多時間與蘇貞昌結伴同行。

蔡總統表示，這本書是這些年大家共同努力的縮影，「做有入骨，才講欸出嘴」，蘇貞昌透過這本書把榮耀歸於基層，讓更多人看見為台穿的無名英雄。

蘇貞昌 蔡英文 非洲豬瘟 班班有冷氣 滷肉飯 口蹄疫

延伸閱讀

最新民調 蔡英文處理國家大事四成八不贊同、陷入困境

辭職止血沒用！陳吉仲負聲量再創新高「一人毀全黨」

蘇貞昌出書談4年院長團隊故事 感謝陳吉仲擋下非洲豬瘟

17日請辭消息傳出即為他抱不平 蘇貞昌和陳吉仲感情深厚有故事

相關新聞

幫蘇貞昌新書寫序 蔡英文：曾是競爭對手、現是最佳戰友

行政院前院長蘇貞昌近日復出輔選，他的新書「護國四年：會做事的團隊，盼台灣成為幸福之地」即將在明天上市，並於10月5日在台...

侯友宜從新北「鬆綁」拚大選挨轟 藍舉韓國瑜為例稱「利大於弊」

國民黨提名的2024年總統參選人、新北市長侯友宜在訪美結束後，於新北市議會開議前「突襲」，宣布自9月25日起開始請假，創下民選首長請假113天首例；民進黨新北市議會黨團對侯友宜不滿，連日開記者會砲火連連，要侯友宜不如直接請辭。不過藍營卻認為，從過去韓國瑜被「綁」在高雄市、遲遲無法跑選戰的前例看，侯友宜直接請假、攤牌雖然利弊都有，但弊少於利。 隨著侯友宜請假拚選舉，有綠營人士私下表示，侯友宜請假從新北市「鬆綁」後，「選舉才正式開始」。而藍營人士說，接下來要祈禱「這件事」不要發生…

高雄「查薑母鴨假酒」公文惹怒基層警 高官竟不擋最令人心寒

高雄市警察局近日發文至各分局，指依高市財政局公函，要求派出所稽查轄區內薑母鴨、羊肉爐、燒酒雞攤商是否使用假酒，引發高市基層員警反彈，怒批「薑母鴨也要警察管，累的是基層，吃薑母鴨爽的是你們（長官），這種公文也敢發來交辦」。轉發公文的市警局第一時間挨批，接著財政局和市長陳其邁也中槍，被指不正視警察業務，滿嘴說當警察後盾根本喊假的。

藍委批打詐無效 時力盼速訂揭弊法

「行政院已經推動打詐1.5綱領，詐騙卻愈來愈多，應檢討改進！」國民黨立委曾銘宗26日質疑，行政院雖大動作要打詐，但為何今年詐騙案件仍愈來愈多？行政院長陳建仁回答已有初步成效，但還需要時間。時代力量立委陳椒華則關心《揭弊者保護法》何時能送立法院？陳建仁僅表示還要再研議。

接見澳洲跨黨派議員 蔡英文：盼澳洲挺台加入CPTPP

蔡英文總統今天接見澳洲國會跨黨派參眾議員訪問團，她表示，目前台灣是澳洲第5大貿易夥伴、第4大出口市場；澳洲則是台灣最大的...

陳建仁施政報告 芒果銷日韓價格貴4倍降低對大陸依賴

行政院長陳建仁今天向立法院提出施政報告，陳建仁說，過去如鳳梨及芒果等以中國大陸為主要出口市場的水果，已逐漸轉銷日本及韓國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦