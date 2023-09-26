幫蘇貞昌新書寫序 蔡總統：曾是競爭對手、現是最佳戰友

行政院前院長蘇貞昌近日復出輔選，他的新書「護國四年：會做事的團隊，盼台灣成為幸福之地」即將在明天上市，並於10月5日在台北舉辦首場新書發表會。蔡英文總統在推薦序中感謝蘇貞昌：「我們曾經是競爭對手，現在已經是最佳戰友」；痛苦會過去，建設會留下，護國4年累積成為台灣未來發展的根基。

蔡總統說，「衝衝衝」是蘇貞昌讓人最深刻的印象，時常他們在會議結束後，蘇貞昌都會高舉他的右手說：「總統，我要繼續來衝了！」蔡總統在推薦序中細數幾項蘇貞昌幾項政績，包含守住非洲豬瘟、啟動屏鵝公路電纜地下化、通過婚姻平權法案，以及完成學校班班有冷氣的落實城鄉發展計畫。

蔡總統說，蘇貞昌常說：「人生的劇本早已寫好，只是不能偷看，但要全力以赴」。他們都未曾想過，當年蘇任院長、她任副院長時所啟動的「共飲翡翠水計畫」，到了她當總統，蘇再任行政院長時，成為台灣挺過百年大旱的契機。

蔡總統表示，媒體時常呈現蘇貞昌對事的雷厲風行，但鮮少人知道，「蘇院長對人的溫暖摯誠」，一輩子為他摯愛的台灣打拚。當初的雷厲成就了現在的幸福，台灣守住了非洲豬瘟防線，守住了2千億養豬產業，終結了24年的口蹄疫抗爭，「餐桌上香噴噴的台灣滷肉飯，背後有著蘇院長的魄力」。

提到2019年婚姻平權法案，蔡總統表示，蘇貞昌沒有忘記當年那個為美麗島事件辯護、衝破權威時代的年輕律師，他挺身而出，讓還在挫折低谷中的民進黨再勇敢一次，台灣成為亞洲第一個婚姻平權的國家。每個相愛的人都能共組家庭，背後有著蘇貞昌的勇氣。

「痛苦會過去，建設會留下」，蔡總統表示，無論是最好的時代，或是最壞的時代，黑暗會過去，黎明會到來。從2018年執政面臨重大錯折，到一起挺過百年大疫，「我對蘇院長充滿無限感激」；蘇貞昌不只是「破風手」，也是「衝線手」，不只支持蔡英文，更是支撐台灣。

「在台灣關鍵的歷史時刻，蘇院長從未缺席」，蔡英文說，蘇貞昌對台灣的復出，不只護國4年，而是從政40年的護國衛民。蔡英文也說，「我們曾經是競爭對手，現在已經是最佳戰友」，等她卸任後，會有更多時間與蘇貞昌結伴同行。

蔡總統表示，這本書是這些年大家共同努力的縮影，「做有入骨，才講欸出嘴」，蘇貞昌透過這本書把榮耀歸於基層，讓更多人看見為台穿的無名英雄。