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「好油」版主遭恐嚇 陳建仁：目標三個月破案

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「好油」版主遭恐嚇 陳建仁：目標三個月破案

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘因家人生命安全遭威脅，行政院長陳建仁上午在立法院答詢時表示，三個月內可提出調查報告。記者曾吉松／攝影
農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘因家人生命安全遭威脅，行政院長陳建仁上午在立法院答詢時表示，三個月內可提出調查報告。記者曾吉松／攝影

行政院長陳建仁今赴立法院接受施政總質詢，國民黨立法院黨團總召曾銘宗針對「Lin bay 好油」版主遭威脅一事，詢問多久時間破案，陳建仁當場表示以三個月為目標。

曾銘宗問，黑道網軍恐嚇「好油」版主跟家人，甚至家裡地址都有，外界質疑有政府機關介入，請問什麼時候破案？陳建仁說，9月23日時曾銘宗希望定時間，他後來了解IP是在墨西哥，電話在委內瑞拉，他當時沒有說破案這事情，是因為有時IP在國外破案不是那麼容易，會盡最大努力，以三個月破案為目標。

曾銘宗說，謝謝陳建仁的破案承諾。隨後曾提到，外界質疑農業部主導進口雞蛋引發食安風暴，高雄市政府10天內開罰蛋商上千萬元還疑送法辦，屏東氣爆造成多人死傷，卻只處罰240萬，基層消防員感嘆人命比不上雞蛋。

陳建仁說，兩個案子各有特質，關於屏東氣爆，目前罰的只是對於公共危害物品過量儲存沒有通報，至於其他裁罰還未出來，而高雄雞蛋處罰情形是另外的，不同法律處罰不能夠拿來評比，針對明揚大火會嚴格咎責，除了處罰公共危險物品儲存過量外，其他該負的過失致死等，都由檢調調查。

曾銘宗追問，關於屏東氣爆，預計咎責多久？陳建仁回，屏東縣政府對於起火原因調查9月29日就會有，相關疏失也會來了解，是由檢調單位進行，他還是尊重司法。

曾銘宗另外問，他有接到檢舉，從澳洲進口雞蛋，每顆在當地零售是10元台幣，空運來台運費每顆5元，手續費每顆3元，最高成本每顆18元，為何空運澳洲蛋來台，每顆最高補助32元，中間有沒有圖利？陳建仁否認圖利，並提到這次進口雞蛋有空運跟海運，空運運費昂貴，不過遭曾打斷並質疑，空運來台的雞蛋是坐頭等艙還是商務艙，為何18元要補貼到32元？陳說，補貼金額要去了解，要小心假消息。

陳建仁 雞蛋 屏東縣政府

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