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陳椒華召委選舉票投國民黨 時代力量：監督施政無合作意向

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院常設委員會今天舉行召委選舉，交通委員會最後用投票方式產生，民進黨立委何欣純（左）、國民黨立委陳雪生（右）擔任召委。記者邱德祥／攝影
立法院常設委員會今天舉行召委選舉，交通委員會最後用投票方式產生，民進黨立委何欣純（左）、國民黨立委陳雪生（右）擔任召委。記者邱德祥／攝影

立法院8個常設委員會今天舉行召委選舉，時代力量立委陳椒華票投國民黨人選。時代力量立法院黨團表示，如果民進黨團在交通委員會掌握兩席召委，擁有完全排定議程的權力，在野黨將失去有力的監督機會，時力黨團以監督執政黨施政與預算為最優先考量，沒有與任何政黨達成合作意向。

立法院常設委員會上午舉行召委選舉，陳椒華在交通委員會票投國民黨人選，時代力量立委邱顯智則是投給自己，民進黨立委何欣純、國民黨立委陳雪生先後獲得5票當選，民進黨立委陳歐珀則獲得4票，最後由何欣純、陳雪生擔任召委。

時代力量黨團發布聲明，該黨團在交通委員會主張「交通安全基本法」應該有嚴謹周全的討論機會，並且高度關注多元媒體發展及各部會預算的監督審議，尤其是國家傳播通訊委員會（NCC）的部分。

時代力量黨團說明，如果民進黨團在交通委員會掌握兩席召委，擁有完全排定議程的權力，在野黨將失去有力的監督機會，因此決議維持上個會期的投票策略，邱顯智投票給自己，彰顯政黨主體性，陳椒華投給在野黨召委人選，而非被外界指稱涉入 im.B吸金詐騙案的陳歐珀，維持民主政治監督制衡的原則。

時代力量黨團強調，時力黨團堅持維護政黨獨立自主，還有強力監督NCC和交通安全議題的立場，今天的投票策略是以監督執政黨施政與預算為最優先考量，並沒有與任何政黨達成合作意向的情事。

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