影／時代力量推安樂死合法化法案 呼籲啟動社會對話

安樂死在歐洲部分國家已行之有年，但在台灣談論死亡仍是社會禁忌。時代力量黨團今天舉行「安樂死合法化、即刻啟動社會對話」記者會，表達支持安樂死合法化的立場，時力立委王婉諭表示為了保障個人生命選擇權，時力近期將提出安樂死合法化草案，並且啟動社會對話，與民眾就安樂死議題交換意見。時力版本草案也會訂定免責條款，保障醫事人員權益。

王婉諭表示，長期慢性疾病的壓力和痛苦，對病人與家屬都是身心劇烈的打擊，許多人在疾病難以治癒的情況下，承受巨大痛苦，希望在進一步惡化之前，用自己希望的時間點或方式離開。王婉諭認為許多人擔憂安樂死合法化衍生的社會爭議，應該啟動社會對話，突破禁忌談生死。時力黨團表示近期就會提出安樂死合法化的草案，並列為本會期優先法案，只要病人罹患難以治癒的疾病，在已經接受最努力、最妥適照顧情況下，仍承受難以忍受的痛苦，病人應該要有申請安樂死的權利；同時，也要訂定免責條款，保障醫事人員。 時代力量黨團今天舉行「安樂死合法化、即刻啟動社會對話」記者會，表達支持安樂死合法化的立場。記者邱德祥／攝影