最新民調 蔡英文處理國家大事四成八不贊同、陷入困境

台灣民意基金會今天發表蔡英文總統聲望的最新動向 即時民調，20歲以上台灣人，三成八贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，四成八不贊同，不贊同比贊同多9.8個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這項發現傳達了一個重要的訊息，那就是蔡英文總統再度陷入一個新的執政困境。

在您贊同或不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策的問題方面，11%非常贊同，27.4%還算贊同，27.6%不太贊同， 20.6%一點也不贊同，11.3%沒意見，2%不知道。

游盈隆說，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，三成八贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，四成八不贊同，不贊同比贊同多9.8個百分點。這項發現傳達了一個重要的訊息，蔡英文總統再度陷入一個新的執政困境。

他表示，與上個月相比，蔡總統聲望出現巨大變化，總統職務表現贊同率下滑10.4個百分點，總統職務表現不贊同率上升5.9個百分點。這一來一往，使得原本贊同比不贊同多6.5個百分點，如今變成不贊同比贊同多9.8個百分點。從另一個角度看， 一個百分點約等於 19.5萬選民，蔡總統本月職務表現贊同率，下滑10.4 個百分點，意味著贊同她國家領導方式的人流失200萬選民左右，其中超過八成是蔡總統鐵粉，不贊同她的選民增加約115萬人。這是一個很罕見且驚人的轉變。

游盈隆說，過去一個月，台灣內外政治環境沒有重大事件發生，除了2024年總統與立 委大選，就是近期進口雞蛋風暴的成形。9月19日晚上，農業部長陳吉仲請辭獲准，台灣民意基金會全國性民意調查顯示，五成七國人不滿意陳吉仲近期處理進口雞蛋的表現，意味民意強烈且幾乎全面反彈政府這項施政。

游盈隆表示，高爭議的進口雞蛋政策，不僅折損蔡英文執政團隊一名核心成員，民調也顯示，行政院長陳建仁內閣施政表現的民意滿意度，創下組閣以來的新低紀錄，同時也創下不滿意度的最高紀錄。民進黨政黨支持度重挫6.5個百分點，這並不多見。所有跡象都顯示，近期進口雞蛋風暴已釀成執政黨的系統性危機，從農業部、陳內閣、到蔡英文總統，無一倖免。甚至也有很大可能性嚴重衝擊賴清德總統選情。

這次調查由山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2023 年9月18日至20日。對象以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣，市話占70%，手機占30%。有效樣本1077人，市話753人，手機324人，抽樣誤差在 95%信心水準下，約正負2.99個百分點。依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡 及教育程度加權，以符合母體結構。