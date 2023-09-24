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【專家之眼】美國對華經貿政策 改弦易轍前的撲朔迷離

聯合報／ 盧信昌／台大副教授
拜登總統19日在紐約第78屆聯合國大會中發表演說。路透
拜登總統19日在紐約第78屆聯合國大會中發表演說。路透

拜登總統於日前在聯合國大會上發表演說，首先提到他在越南的訪問與雙方提升夥伴關係的歷史意義：「全面戰略夥伴」。他明確表示，如何避免戰爭和氣候惡化的傷害，甚至拋棄仇恨與敵意的對峙，無論以巴關係、南海航行自由、中美之間的互動，到俄烏戰爭的各關係國家，都應該有共同責任和主動善意，一起承諾和做成改善。

有趣的是，拜登重申其立場：美國不會尋求與中國做脫鈎，而只是降低風險；到了海外華文媒體的報導，則被加油添醋的帶出：是要以「負責任的方式」，管理中美兩國的競爭關係，以避免雙方由競爭態勢，轉為衝突發生。只是像這樣的「聽者有心」，究竟是出自於事先的談話稿內文？抑或是現場，所聽聞出了的弦外之意呢？倒不得而知了。

雖然習近平主席接連未出現在G20與聯合國大會上，而中國大陸的出席層級，也有相當的應對調整。但可以確認的是，拜登總統重申多邊機構的改革必要、聯合國憲章與人權宣言的價值；同時，更將在G7和G20會議後的聯合公報：關於改革世界銀行、WTO與IMF，以及要進一步擴大對開發中國家的融資，更要在南亞、中東、東南歐之間，和在東非境內，都開闢出經濟運輸的廊道。

拜登總統的半小時談話，一則，宣布美國政府的推動決心，以及他從美國國會所取得的初步支持；再則，公開呼應中國的外交立場，將共同致力於維護國家主權完整、尊重和確保各國的發展機遇！最後，關於一帶一路的戰略圍堵，已不再是口誅筆伐，而轉為是：將計就計、加碼對第三世界國家作誘引。

當然，重中之重，背後的潛台詞，自然是要在美國所認可的時程、規劃和繼續遵循，所謂的：公平競爭的「民主價值與全球規則」。

像長期參與和職司貿易談判的戴琪女士，於這兩天的公開演說與記者答問上，一方面，說明她並無到訪北京的安排，也沒機會與大陸換屆之後的領導團隊，做過與對口層級的接觸；另一方面，針對中國大陸體制與非市場國家的身分，她期待先進國家都能致力於推動，世貿組織和公平準則的進一步改造。

不過，她也承諾中、美關稅爭議，將在年底之前即做完審議和公開回應。對比在約略同一時間，商務部雷蒙多部長關於華為晶片來源的調查說明，以及財政部長葉倫女士，關於中美雙方成立的群組會議，隨時探討金融與經貿政策。

顯然，自2017年以來，由美國前後兩屆政府所發動，一整套對華經貿的包夾，在應對上雖然改掉脫鉤的用詞，但是包夾戰略並不會做調整。至於在期程彈性與戰術調度的靈活上，則依舊是根據美國內部衝突、政治壓力與國際企業的經營需要，隨時可以再做修正、改口其定調，與提出必要但卻非分的要求。

美國 拜登 習近平 戴琪

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