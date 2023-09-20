都更重劃案引質疑 竹市府秘書長曝：高虹安不熟悉、沒能力伸手

新竹市長高虹安連日被控任內解凍都更、啟動土地重畫案件，引發討論，主辦相關業務的竹市府秘書長張治祥今天親上火線還原相關案件過程，強調高虹安絕無在背後下指導棋，並直白表示「高虹安上任到現在，我說實在，她對根本對這些業務根本不熟悉，根本沒有能力，也完全沒有把手伸入」，不該承受如此不實指控。

名嘴李正皓今天發文表示，指昇益合建都更案在高虹安任內推動速度如火箭般快速，相當不合理。身兼都市更新暨爭議處理委員會會議主席的張治祥直言，過去此案根公辦都更案不同，全為私有土地且百分百地主都達成協議，送入市府只要審議都市更新事業計畫，這種案件新竹市政府審過7、8件，平均都是1到2年審議核定。

「此案從送件到核准，花了1年2個月，請問哪裡超速了？」張治祥不以為然地說，「什麼光速列車實在可笑」，舉北市府為例，也針對此類沒有爭議的協議都更案件也推出150專案，新北市政府也有106專案，這才是行政效率，不曉得光速在哪？

張治祥也強調，都發處同仁用心程度卻被講成這樣，是情何以堪？自己也為基層同仁不值，並重申昇益合建都更案是百分之百地主同意改建的案子，「政府是要拖多久？」至於外界扯說股東、地主是誰？她想問「請問政府收案還要做身家調查嗎？還要知道是哪個政黨、顏色嗎？有這樣辦事情嗎？」為何扯這些奇怪內容。

都發處長翁義芳說明，該都更案於2022年6月13日啟動，歷時1年2個月，今年7月通過，與其他合建都更案審查時程大致相同，沒有所謂速審速決。

針對近日引起綠營質疑的水源自辦農村社區土地重劃案件，張治祥也特別強調，「市長高虹安上任迄今，從未核定任何新的自辦重劃案」，目前新竹市都委會審議中的中油油庫市地重劃案（面積11.55公頃）即是規劃由新竹市政府公辦開發。

張治祥並點出，其實在前市府時期，水源自辦農村社區土地重劃與溪橋自辦農村社區土地重劃區重劃卻命運大不同，反問「若按特定名嘴的邏輯，是否可以合理懷疑，前市府任內是不是因位在水源的利益喬不攏，才刻意對兩案有差別待遇？」

「指控要有依據，不要全用臆測。」張治祥說，自己身為事務官，相關指控不能誤用、隨意影射，甚至張飛打岳飛，並強調市府依法行政絕對禁得起考驗。