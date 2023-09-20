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蔡英文接見非洲第一位合格助產士 盼熱情傳遞給更多人

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見第26屆全球熱愛生命獎章得主暨家屬，包括來自索馬利蘭的伊斯梅爾（Edna Adan Ismail），為非洲第一位助產士。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見第26屆全球熱愛生命獎章得主暨家屬，包括來自索馬利蘭的伊斯梅爾（Edna Adan Ismail），為非洲第一位助產士。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見第26屆全球熱愛生命獎章得主暨家屬，包括來自索馬利蘭的伊斯梅爾（Edna Adan Ismail），為非洲第一位合格的助產士。蔡總統說，期盼這些對生命充滿熱情的故事，可以傳遞給更多人，為社會帶來啟發和能量。

蔡總統表示，感謝周大觀文教基金會，每年都舉辦「全球熱愛生命獎章」這個非常有意義的活動。她也要恭喜獲得表揚的得主，這些年來，她每一次在總統府見到創辦人周進華和董事長郭盈蘭，都會了解到更多得主的故事。

蔡總統表示，期待這些對生命充滿熱情的故事，可以傳遞給更多人，為社會帶來啟發和能量。像是今年的21位得主，突破了許多困難和限制，不僅創造個人的成就，提倡的理念也為自己的國家社會帶來改變。

蔡總統指出，在座來自索馬利蘭的伊斯梅爾，本身歷經政治迫害及病痛，但是她以無比的意志力，成為非洲第一位合格的助產士，也創建現代化的醫院，破除許多習俗迷思，更致力降低產婦及兒童的死亡率，改變了許多人的命運。

蔡總統提到，來自澳洲的瑪德琳斯圖亞特（Madeline Stuart），是全球第一位唐氏症模特兒，也創造了自己的服裝品牌以及舞蹈學校，更在國際時裝秀中發光發熱。她的熱情及行動力，突破了世俗對美的框架和限制。

蔡總統說，來自薩爾瓦多的大衛雷耶斯（David Reyes），創辦非營利組織，鼓勵更多身心障礙人士就學、就醫。身為國會議員的他，也積極推動國際身心障礙者權利公約國內立法化，來保障身障者的權益，是拉丁美洲身障人權運動的重要先驅。

蔡總統表示，來自印度的巴萊亞（Ganesh Viththalbhai Baraiya），是侏儒症患者，曾經因為身高問題，無法就讀醫學院。但高中恩師積極協助，聘請人權律師，終於一路上訴到印度最高法院，承認了就學權益，「他立志要當最矮的醫師，醫治最窮的病人，打破歧視與偏見的過程，鼓舞了許許多多的人。」

蔡總統也提到，來自日本的末近功也，克服了心智障礙，獲得許多鋼琴比賽的重要獎項，也和母親共同開設鋼琴教室，協助許多身心障礙朋友，在音樂中找到一片天地。

蔡總統感謝大家遠道而來，分享人生故事和獲獎的榮耀。她說，今天現場來自海內外，每一位得主的故事都令人非常敬佩。就如同當年周大觀小朋友的生命故事，是一個擁有非凡勇氣的愛的故事，大家也用勇敢、積極、樂觀的態度，克服生命的各種挑戰，開創不凡的成就。

蔡英文總統今天接見第26屆全球熱愛生命獎章得主暨家屬。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見第26屆全球熱愛生命獎章得主暨家屬。圖／總統府提供

索馬利蘭 多人 蔡英文

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