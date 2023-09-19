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【重磅快評】二度借北流被拒 柯文哲還需要敵人嗎

聯合報／ 主筆室
北市文化局長蔡詩萍今天市政會議前受訪表示，北流場館包括餐廳等，都不能有政治活動舉辦，合約上有明確規定。記者林麗玉／攝影
北市文化局長蔡詩萍今天市政會議前受訪表示，北流場館包括餐廳等，都不能有政治活動舉辦，合約上有明確規定。記者林麗玉／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲原訂今晚在北流舉辦「AI語音模型暨單曲發表會」，由於地點敏感，再度引發爭議。曾宣稱自己不太容易犯第二次錯的柯文哲，雖然後來從善如流，換了活動場地，但對頻頻失分的他來說，絕對是一大失誤。自己打臉自己，速度又快又猛，莫過於柯文哲了。

民眾黨昨晚公布柯文哲今天行程，晚間要在北流的卡夫卡餐廳舉辦「AI語音模型暨單曲發表會」，將發表全新創作AI競選歌曲。消息一出，北市府文化局長蔡詩萍立即在臉書發文「怎麼又來了！」，並查詢合約，確定北流營業場所販售品項、服務、內容都有不得涉及政黨活動或違反法令，訊息傳給柯辦後，柯辦決定另覓場地辦活動。

整件事情在蔡詩萍與柯辦交涉後出現轉折，柯辦沒有為難北府，北流也合保有純淨的文化空間。但事件過程中如果沒有蔡詩萍把關，並向柯辦交涉，活動舉辦時間在即，這起選舉造勢活動很可能就闖關越界，此例一開，北流日後又有何立場拒絕其他陣營的選舉造勢或政治活動？

近來新竹市長高虹安的爭議連環爆，一般認為已衝擊柯文哲的選情，柯被問到此事時，認為重點在於人錯之後，是否有能力改進。言猶在耳，柯文哲把北流爛攤留給蔣市府善後，還為借北流場地不成嗆北市府公務員太監，這也才不過是一、兩個月前的事，怎麼會又再發生同樣的借場地事件？柯文哲談高虹安事件強調人犯錯後要有能力改進，這一題應該也是柯文哲的自答題。

2016年梅姬颱風襲台，因為前一天南部縣市只放半天假被民眾罵翻，北北基比原訂時間晚了二個小時才宣布，柯文哲事後坦承他陷入天人交戰，因為他以前也放過半天颱風假被K得忙慘，他承認自己也會犯錯，但不太容易犯第二次的錯。不過，北流借場地偏偏就是犯第二次的錯，柯主席打臉柯市長，又是一例。

柯文哲鍾情北流，主要是他視北流是他的重大政績，即使市長卸任後留下爛攤子給蔣市府，任內欠款未清，每月衍生龐大利息，還擺出「反正都是國家的錢」的態度，並拍胸脯妄稱「北流我蓋我負責，監院要查我不怕」，只出一張嘴，但真實的情況卻是蔣市府與廠商協商免除1400萬利息，並向文化部爭取這筆1.9億元經費。

第二次發生北流借場地的爭議，雖然沒法證實是出自柯文哲的本意，但柯文哲自須為柯辦的作為負起責任，而柯辦明知北流已讓柯文哲失分，柯文哲重回北流未必會喚起民眾「北流是柯文哲政績」的回憶，反而更容易加深「太監」、「爛攤」的負面印象，如果這不是出自柯文哲的本意，柯有這樣的隊友，又何需敵人？

柯文哲 蔡詩萍 颱風假

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