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時力新會期優先法案 推中央統徵「全國空屋特別稅」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量立法院黨團上午舉行「堅持改革，最後衝刺：居住正義、交通安全、反黑反詐、兒少權益」記者會。圖／時代力量黨團提供
時代力量立法院黨團上午舉行「堅持改革，最後衝刺：居住正義、交通安全、反黑反詐、兒少權益」記者會。圖／時代力量黨團提供

立法院新會期開議在即，時代力量黨團今天公布優先法案，包括全國空屋特別稅、交通安全基本法、揭弊者保護法、不法餽贈罪、最低工資法等26項都入列。時代力量黨團總召邱顯智表示，這些都是台灣人最關心的事情，希望能夠完成立法，回應國人的期待。

立法院新會期即將在9月22日開議，時代力量黨團上午舉行記者會，提出居住正義、交通安全、反黑反詐、兒少權益等四大主軸的優先法案。

邱顯智指出，在居住正義方面，財政部公布的房屋稅2.0方案，仍然是交由地方政府自定級距差別稅率，公告的稅率基準也只是給地方參考，跟現在的做法一模一樣，根本是敷衍人民的做半套改革，時代力量黨團將提出中央統一徵收的「全國空屋特別稅」。

邱顯智說，時力黨團主張採用全國歸戶、累進加成的稅額計算方式，對空置房屋額外課徵房屋空置稅，促使大量的空置房屋進入買賣或出租市場，增加住家用房屋的供給，解決地方政府恐消極不配合房屋稅調整的問題。

邱顯智也說，國人對於交通安全有高度期盼，我國歷年死傷事故逐步升高，總件數在2021年達到將近36萬件，數字是2008年的兩倍之多，然而我國政府各機關權責破碎化問題嚴重，交通零死亡不應該只是口號，立法院應該盡速通過「交通安全基本法」，整合相關問題，還給民眾一條安全出門及回家的路，達成交通零死傷的願景。

時代力量黨團副總召陳椒華指出，近5年台灣詐騙事件和損失金額都不斷成長，截至今年8月底，詐欺案件數已經超過2017年整年的發生數，光是8月就有2.3萬件，如果用去年的資料來預估，今年至少還會有6000件詐欺案件發生，國民的財產安全深受其害。

陳椒華認為，詐騙集團的手法不斷推陳出新，打詐不應該區分黨派，朝野黨團要共同合作，推動更有效的打詐措施，因此立法院應該優先推動「擴大利得沒收」以及「總員額法」的修法，讓打詐國家隊有充足人力和適當工具，對抗愈來愈龐大的詐騙產業鏈。

陳椒華也說，我國的金權政治已經到了不得不改的地步，為了挽救人民對政府及政治的信賴，立法院必須盡速通過揭弊者保護法、不法餽贈罪和宗教財團法人的立法，讓更多陽光照進被官商勾結籠罩的政治裡。

時代力量黨團幹事長王婉諭表示，兒少權益的保障向來不容輕忽，但是目前針對兒童托育的部分，相較於教保服務有整部幼教法專法，兒童托育的規範跟保障密度明顯不足，時力黨團也預計在這個會期提出修法版本，希望讓托育環境更加友善安全。

邱顯智也說，時力黨團除了提出四大主軸，還有相當重要的優先法案，例如蔡政府還沒兌現承諾的「最低工資法」，還有他們研議多時的安樂死合法化，預計都會在這個會期提出完整草案，繼續促進台灣社會的討論。

時代力量 邱顯智 立法院

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