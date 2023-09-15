勤業終止民眾黨委任案 楊寶楨點名張志豪亂造謠應道歉

勤業眾信昨天宣布終止民眾黨第三方檢舉平台服務委任，民眾黨稱勤業眾信是受到政治壓力，勤業眾信回應，終止委任服務主因為服務範圍已經超出合作原意，並無所謂政治因素。 民進黨發言人張志豪要求柯文哲不要強辯，道歉比較實在。民眾黨發言人楊寶楨今天反嗆，當初就是張志豪亂造謠，稱勤業眾信是柯文哲的東廠，張志豪才應該道歉。

民眾黨近期頻被外界指控染黑，民眾黨主席柯文哲日前宣布與勤業眾信合作，成立第三方匿名檢舉平台，未來消息曝光不到一天，勤業眾信隨即宣布終止提供相關服務，並強調是因為服務範圍已經超出合作原意，並無所謂政治因素。

楊寶楨今天表示，雙方是有簽訂合約，當初勤業眾信要派員出席記者會，可能受到某種壓力後不克出席，尊重其決定，勤業眾信可能也是被害者之一。楊寶楨點名張志豪，當初就是張志豪亂造謠，說勤業眾信是民眾黨的東廠，你才應該道歉，現在反過來要柯文哲道歉，非常荒謬。

楊寶楨說，民進黨不要一直想用帶風向、潑髒水方式，最後反過來裝無辜，這種套路大家看多，也不會接受。

民眾黨副秘書長許甫也在臉書表示，檢視勤業眾信在記者會後的24小時內發三篇聲明，每一篇說法都不同，就知道背後有沒有承受壓力?

許甫說，雙方合約議定後簽約已長達兩個月，所有合作包括系統的建置都是按照合約執行，平台也才剛正式上線。系統提供服務也在勤業眾信，所謂服務範圍超出合作原意，是相當奇怪的說法。