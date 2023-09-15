監院不查超思查基泰 藍委：陳菊不想留臭名就回應民意

超思進口巴西雞蛋爭議延燒至今，國民黨赴監察院告發農業部圖利，未獲積極回應，另外台北大直民宅發生塌陷，監院立即出手調查，被質疑雙重標準。國民黨立委李德維今表示，監察院長陳菊如想要有自己的歷史定位而非臭名，最好把民之所欲放在第一位，不是民進黨想要的放在第一位。

李德維說，我國是五權憲法，尊重監察院的權責。他認為，陳菊以及民進黨所提名的監察委員應該了解民之所欲，而非民進黨之所欲。當民進黨急著調查基泰建設時，其實跟全民關係更大的是雞蛋，而不是基泰。監察院的素質、風評為何讓民眾失去信心，在於其所作所為，沒有回應民意的需求。