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監院不查超思查基泰 藍委：陳菊不想留臭名就回應民意

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
監察院長陳菊（圖）。記者潘俊宏／攝影
監察院長陳菊（圖）。記者潘俊宏／攝影

超思進口巴西雞蛋爭議延燒至今，國民黨赴監察院告發農業部圖利，未獲積極回應，另外台北大直民宅發生塌陷，監院立即出手調查，被質疑雙重標準。國民黨立委李德維今表示，監察院長陳菊如想要有自己的歷史定位而非臭名，最好把民之所欲放在第一位，不是民進黨想要的放在第一位。

李德維說，我國是五權憲法，尊重監察院的權責。他認為，陳菊以及民進黨所提名的監察委員應該了解民之所欲，而非民進黨之所欲。當民進黨急著調查基泰建設時，其實跟全民關係更大的是雞蛋，而不是基泰。監察院的素質、風評為何讓民眾失去信心，在於其所作所為，沒有回應民意的需求。

李德維指出，立法院同是五院之一，也不好多說什麼，但再次重申，監察院想要有所作為，陳菊想要有所作為，如果陳菊想要有自己的歷史定位，而不是臭名的話，最好把民之所欲放在第一位，不是民進黨想要的放在第一位。

監察院不查超思雞蛋爭議，卻查基泰建設案，被質疑雙重標準。國民黨立委李德維今表示，監察院長陳菊如想要有自己的歷史定位而非臭名，最好把民之所欲放在第一位，不是民進黨想要的放在第一位。記者屈彥辰／攝影
監察院不查超思雞蛋爭議，卻查基泰建設案，被質疑雙重標準。國民黨立委李德維今表示，監察院長陳菊如想要有自己的歷史定位而非臭名，最好把民之所欲放在第一位，不是民進黨想要的放在第一位。記者屈彥辰／攝影

監察院 民進黨 陳菊

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