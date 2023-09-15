蔣萬安 時代選入次世代百大

台北市長蔣萬安13日獲得時代雜誌次世代百大影響人物，並稱其愈來愈被認為是未來的總統候選人。

時代雜誌形容蔣萬安為最年輕的台北市長，他承諾要為國民黨注入新血；國民黨號稱是亞洲最古老且最富裕的政黨，卻因為和北京的友好形象而不受年輕人待見；蔣萬安採取較為溫和的觀點，來強調他對台灣民主的承諾，即便蔣萬安一直專注在市政，仍愈來愈被認為是未來的總統候選人。

跟蔣萬安一起登上影響人物榜的還有兩度問鼎泰國總理失利的前進黨黨魁皮塔。

蔣萬安昨對此評價說「謝謝，我就是把市長角色扮演好，謝謝大家。」在旁的國民黨總統參選人侯友宜對蔣比大拇指給讚。

國民黨北市議員王欣儀表示，蔣萬安形象良好，加上雙城論壇的亮眼表現，談吐、應對進退等都獲高度讚譽，不輸給當年的前總統馬英九，外媒關注，民眾也有高度期待。