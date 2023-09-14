蔣萬安獲選時代雜誌次世代百大影響人物 稱可能是未來總統候選人

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
台北市長蔣萬安13日獲得時代雜誌次世代百大影響人物，並稱其越來越被認為是未來的總統候選人。取自時代雜誌網頁。
台北市長蔣萬安13日獲得時代雜誌次世代百大影響人物，並稱其越來越被認為是未來的總統候選人。取自時代雜誌網頁。

台北市長蔣萬安13日獲得時代雜誌次世代百大影響人物，並稱其越來越被認為是未來的總統候選人。

時代雜誌形容蔣萬安為最年輕的台北市長，他承諾要為國民黨注入新血；國民黨號稱是亞洲最古老且最富裕的政黨，卻因為和北京的友好形象而不受年輕人待見；蔣萬安採取較為溫和的觀點，來強調他對台灣民主的承諾，即便蔣萬安一直專注在都市發展計畫，仍越來越被認為是未來的總統候選人。

跟蔣萬安一起登上影響人物榜的還有兩度問鼎泰國總理失利的前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）。

皮塔在五月領導前進黨成為國會眾議院第一大黨，卻因為主張修改俗稱冒犯君主罪的刑法第112條遭到親軍方和王室的參議員反對，皮塔兩度角逐總理選舉失敗，最後由國會第二大黨為泰黨推出的地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）選上總理。

時代雜誌形容，泰國複雜的民主特質，意味著皮塔攀登大位會因非民選的參議院以及一系列法律挑戰而止步。

蔣萬安 皮塔 國民黨

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