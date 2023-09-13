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綠批柯文哲無視黨內評議機制 白反嗆綠廉政失能
民眾黨今天下午說，民進黨廉政機制問題重重，黑金貪腐弊案，以及族繁不及備載的性騷吃案事件，請問民進黨的廉政機制到底發揮了什麼作用？
民眾黨指出，第三方平台是為了提供吹哨者保護傘，同時成為政黨防腐劑。外部平台功用，是在於確實收件檢舉函，建檔分析後，立案交給民眾黨處理窗口，由民眾黨進行相關調查以及裁決。目的是在強化民眾黨整個廉政機制的效能，從來沒有廉政機制外包的問題。
民眾黨表示，相較之下，民進黨的廉政機制問題重重，民進黨這麼多黑金貪腐的弊案，以及族繁不及備載的性騷吃案事件，請問除了陳歐珀接受im.B詐騙主嫌供養房，出入座車，被記一個警告之外，民進黨的廉政機制到底發揮了什麼作用。
民眾黨說，今日建立第三方舉報平台後，未來黨公職若有違紀違法事件，吹哨者可以在被保護的情況下，如實舉證舉報，第三方平台立案後，民眾黨也需限期處理，請問黨名內有進步兩字的民進黨，是否跟進。
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