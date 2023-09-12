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接見芝加哥中華會館訪團 蔡總統：尋求台美更多機會

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見2023芝加哥中華會館回國訪問團。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見2023芝加哥中華會館回國訪問團。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見2023芝加哥中華會館回國訪問團，她表示，期盼透過「台灣青年海外搭僑計畫」，增進台灣與僑界、與各國的連結，讓台灣持續走向世界。未來台灣與美國會持續在各領域深化夥伴關係，也期待僑界先進在各行各業給予最大的支持，一起尋求台美更多的合作機會。

訪團由芝加哥中華會館主席伍健生率領，蔡總統致詞時表示，就在上周，她再次率團訪問友邦史瓦帝尼，每一次出訪，都深深感受到僑胞朋友的熱情和團結，讓她很感動。感謝所有僑界的好朋友，在海外積極為台灣奔走，並且堅定地支持台灣。

蔡總統指出，芝加哥中華會館已經有143年歷史，在很多重要的節日，像是元旦及國慶，都很用心舉辦慶祝活動，凝聚僑界的向心力，也獲得僑界的熱烈響應，是非常有指標意義的僑社。

蔡總統提到，還記得上一次，她在總統府接待芝加哥中華會館訪團，是在2018年。當時她談到僑委會的「台灣青年海外搭僑計畫」，有9位同學到芝加哥見習，也拜訪了芝加哥中華會館。

蔡總統說，這項計畫，在僑界的支持之下，加強了台灣青年與僑胞朋友交流，彼此都有許多收穫。過去三年，雖然因為疫情停辦，而在今年重新舉辦後，很高興見到有幾百位學生遞件，報名相當踴躍。今年見習的地點，除了美國洛杉磯及休士頓，還有泰國曼谷以及馬來西亞吉隆坡。這次學員們還被賦予一個重要任務，就是向海外僑胞和主流人士行銷台灣。

蔡總統說，期盼透過這項計畫，增進台灣與僑界、與各國的連結，讓台灣持續走向世界。也感謝僑界先進長期以來，透過各種方式行銷台灣，讓美國社會更加認識台灣、支持台灣。

蔡總統指出，今年6月，「台美21世紀貿易倡議」首批協定已經完成簽署，創下台美經貿關係的重要里程碑。台灣和美國也會透過「經濟繁榮夥伴對話」等平台，持續深化經貿合作。除此之外，「台美教育倡議」啟動將近三年來，台美雙方在語言教育上，有更多的合作交流。

蔡總統表示，未來台灣和美國會持續在各領域深化夥伴關係，也期待僑界先進在各行各業給予最大的支持，一起尋求台美更多的合作機會。

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