快訊

今晚10縣市豪大雨特報！嘉義以南留意局部大雨 周末雨區擴大

高虹安捲豪車、豪宅風波…錢康明去職後再「解夢」爆內幕 竹市府8點反擊

賣巴西過期蛋？ 台農蛋品：幫政府忙還被誤會「以後不賣了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

接見駭客大會季軍台灣戰隊TWN48 蔡英文：非常不簡單

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見2023世界駭客大會（DEF CON 31）搶旗攻防賽（CTF）獲獎的台灣戰隊TWN48。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見2023世界駭客大會（DEF CON 31）搶旗攻防賽（CTF）獲獎的台灣戰隊TWN48。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見2023世界駭客大會（DEF CON 31）搶旗攻防賽（CTF）獲獎的台灣戰隊TWN48，她感謝所有選手的用心投入，向世界展現台灣的資安實力。她說，資安不僅與每個人的生活息息相關，更攸關國家安全。她自2016年上任以來，就訂定「資安即國安」的戰略，提升資安韌性，在2021年也進一步推動升級版的「資安即國安2.0」。她期盼所有選手，未來能貢獻所學，傳承實戰經驗，一起提升台灣資安防護的整體能量，加入世界的資安防護網。

蔡總統致詞時首先恭喜台灣戰隊TWN48，在今年「世界駭客大會搶旗攻防賽」獲得第3名，真的非常不簡單。她表示，今年這項賽事，全球共有1828隊報名參加，台灣戰隊不僅在激烈的預賽中脫穎而出，更以穩健的步調、良好的默契，在決賽中擊敗眾多國家的資安好手。

蔡總統指出，在2014年，台灣戰隊HITCON首次參加世界駭客大會，以黑馬之姿，在搶旗攻防賽決賽奪下第2名；十年後的現在，透過技術及實戰經驗的傳承，在場的選手也為臺灣延續這項光榮，在世界級賽事上發光發熱。她要感謝所有選手的用心投入，向世界展現台灣的資安實力。

蔡總統也特別感謝數位部資安署、資安院以及教育部，用心制定國家資安戰隊的選拔和培訓機制。因為大家的努力，選手們可以在預賽及決賽前，透過一系列的增能活動，強化實戰經驗，讓台灣的資安戰力再次揚名國際。

蔡總統表示，今年參賽的選手，有來自教育部資安人才培育計畫中AIS3以及台灣好厲駭的學員，也有來自數位部「資安技能金盾獎」得獎選手。她感謝相關部會及負責的老師們，協力推動各項人才培育計畫，也期盼各部會再接再厲，持續提升年輕學子對資安領域的興趣。

蔡總統指出，在場都是資安好手，相信大家都認同，資安不僅與每個人的生活息息相關，更攸關國家安全。從2016年她上任以來，就訂定「資安即國安」的戰略，提升資安韌性，在2021年也進一步推動升級版的「資安即國安2.0」。

蔡總統強調，去年，政府成立數位發展部，就是要落實國家數位轉型，培育資安實戰人才，來打造堅韌、安全、可信賴的智慧國家。今天從大家身上，看到台灣資安實戰人才的堅強實力。

資安 國安 駭客 蔡英文 數位發展部

延伸閱讀

邱毅：陳吉仲老了點但還是小英男孩 打狗要看主人

馬英九辦公室：賴清德新兩國論 把台灣拖往險境

馬英九批危害兩岸關係 賴辦：別配合中國統戰思維

賴辦反批馬英九：領台灣納稅人的錢附和大陸

相關新聞

接見駭客大會季軍台灣戰隊TWN48 蔡英文：非常不簡單

蔡英文總統今天接見2023世界駭客大會（DEF CON 31）搶旗攻防賽（CTF）獲獎的台灣戰隊TWN48，她感謝所有選...

台灣與瑞典綠黨交流 核能議題有激辯

台灣綠黨11日邀請瑞典綠黨歐洲議會候選人歐森分享瑞典綠黨的政治經驗...

府：少子女化是國際挑戰 馬英九不必扯兩岸關係

總統府發言人林聿禪今天說，「少子女化」是國際都面臨的挑戰，並非只有台灣，請前總統馬英九不用什麼都扯兩岸關係跟九二共識

邱毅：陳吉仲老了點但還是小英男孩 打狗要看主人

前立委邱毅在臉書表示，蔡英文總統遠在非洲都跳出來為超思案發聲，代表這件事嚴重了，她的不尋常舉動，此地無銀三百兩，超思擺明...

國民黨指青年低薪 民進黨：月薪時薪調幅都是馬政府2倍

國民黨立法院黨團批評蔡英文總統執政，低薪成為國安問題。民進黨發言人張志豪表示，有關青年薪資，抓錯藥方並下錯藥的是國民黨，...

馬英九辦公室：賴清德新兩國論 把台灣拖往險境

前總統馬英九今天表示，副總統賴清德的新兩國論，嚴重危害兩岸關係和平穩定。馬英九基金會執行長蕭旭岑說，新兩國論違反中華民國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦