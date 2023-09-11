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國民黨指青年低薪 民進黨：月薪時薪調幅都是馬政府2倍

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨發言人張志豪。記者潘俊宏／攝影
民進黨發言人張志豪。記者潘俊宏／攝影

國民黨立法院黨團批評蔡英文總統執政，低薪成為國安問題。民進黨發言人張志豪表示，有關青年薪資，抓錯藥方並下錯藥的是國民黨，國民黨一貫的手法，就是昧於事實的扭曲謾罵，對國政毫無想法，也未提出正確數據，做為政策論辯，貼標籤式淺碟的政治口水攻防，令人遺憾。

張志豪指出，民進黨執政，蔡英文政府連續8年調漲基本工資，2024年月薪2萬7470元，時薪183元。8年來基本薪資總調幅月薪37.3%，調升7462元，時薪調幅52.5%，調升63元。國民黨執政時期，前總統馬英九執政8年，基本工資月薪總調幅為15.79%，調升2728元，時薪總調幅為26.31%，僅調升25元。如此大的差異，請問國民黨為什麼不說？顯然為批評而批評，為反對而反對。

張志豪說，民進黨連續8年調漲基本薪資，無論是月薪或時薪調整的幅度，都是國民黨的兩倍以上。基本工資調整有助於青年起薪的增長，也可以照顧基層及部分工時的勞工及其家庭的生活。

張志豪表示，基本工資連續8年調高，顯示民進黨執政期間加速投資台灣，產業逐步轉型升級，扭轉國民黨過去八年西進大陸政策，導致本土產業空洞化的問題。台灣才能在遭逢百年大疫之下，在政府、勞團、受薪者、專家學者、產業界共同達成基本工資持續成長的成果，藉此機會感謝所有團體的努力，讓台灣的薪資水準，繼續往前進步。

張志豪說，民進黨執政，除了持續實現為勞工加薪的承諾，這八年來，還為受薪階層減輕繳稅負擔，調升各項免稅額，提高多項扣除額，包括個人所得稅免稅額，標準扣除額，薪資所得扣除額大幅調升，幼兒學前扣除額，身心障礙扣除額，首創長照扣除額，個人基本生活費，少繳稅，就是讓民眾可支配所得增加。加薪，減稅，顧人民，民進黨政府一直做，且會持續做，讓人民有感，國家幸福。

國民黨 民進黨 薪資

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