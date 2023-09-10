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高嘉瑜批基泰大直「球員兼裁判」 遭北市建築師公會打臉

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

立委高嘉瑜今批評基泰大直起造、承造、監造都大有問題，認為設計、監造同一人球員兼裁判，質疑蔣市府除應儘速修正《損鄰事件爭議處理規則》，「全面強制第三方鑑定」以避免讓建商球員兼裁判。但北市建築公會理事長黃秀莊說，設計、監造同一人才能貫徹設計理念，在業界很常見，認為高嘉瑜觀念錯誤必須澄清。

立委高嘉瑜今於臉書表示，基泰大直起造承造監造都大有問題；設計監造同一人球員兼裁判，竟還待過北市建管處？瑜要求北市府徹查是否內神通外鬼。她在臉書表示，設計、監造同一人的弊病、及現行承造的營造業普遍品質不佳，也會在立院針對「第三方監造及營造業升等」，提出建築法及營造業法的相關修正，不能再有下一個基泰大直！

但高嘉瑜的說法遭到北市建築公會理事長黃秀莊打臉，黃秀莊說，設計跟監造是同一人這在業界很常見，因為建築師要貫徹設計理念，因此也會對承包商監造才能達到設計的要求，指導承造人如何施作。有關損鄰監造建築師去現場勘查一事，則是依台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則第四條規定辦理

他說，就算不是同一人設計及監造，通常也是因為兩人是在同一個建築事務所比較好溝通，才會有設計、監造是不同設計師的情形。很少有設計、監造建築師是互相不認識的狀況。

黃秀莊說，高嘉瑜說設計、監造建築師同一人沒避嫌、應該要分開，這是不對的觀念，因此必須要澄清高嘉瑜的錯誤觀念。

立委高嘉瑜今於臉書質疑基泰大直設計、監造同一人球員兼裁判，北市建築公會理事長黃秀莊認為高嘉瑜觀念錯誤。圖／高嘉瑜臉書翻攝
立委高嘉瑜今於臉書質疑基泰大直設計、監造同一人球員兼裁判，北市建築公會理事長黃秀莊認為高嘉瑜觀念錯誤。圖／高嘉瑜臉書翻攝

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