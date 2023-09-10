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在野整合 邱毅：韓國瑜要出手了！還要一人同意

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
前立委邱毅。圖／聯合報系資料照
前立委邱毅。圖／聯合報系資料照

前立委邱毅今天透露，他和高雄市前市長韓國瑜聚餐，韓非常樂意擔任在野三人的桶箍，促成在野三人整合成一組，但希望得到國民黨主席朱立倫的支持。邱毅說，他近日會找國民黨中常委傅崐萁、呂學樟、沈智慧等人，合力促成。

邱毅上午在臉書說，周五晚上，他與韓國瑜聚餐，餐宴還有高雄市前新聞局長王淺秋，韓國瑜氣色不錯，看起來比以前更年輕。他們都愛喝高濃度的白酒，喝起高粱，談興更濃，一直聊到將近11時，才依依不捨散去。

他表示，透過這次近距離接觸，他更清楚韓國瑜憂國憂民，古道熱情的血性，韓非常樂意擔任在野三人的桶箍，促成在野三人整合成一組，但希望得到朱立倫認同支持。

他說，韓國瑜熱情，但仍相當謹慎。有關這方面的考量，他很能體會，他近日會找傅崐萁、呂學樟、沈智慧等人，合力促成。

邱毅指出，他和韓國瑜年紀差不多，人生起落，冷暖情境，有很多相同體驗。那晚高粱都一杯一杯的喝，兩人酒量都很好，意外的發現，王淺秋酒量也不差。這是美好溫暖的一次相聚，希望往後能夠在撥亂反正出點力量，天佑可親可愛的台灣人民，更感念始終不離不棄的韓粉。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

前立委邱毅今天在臉書透露，他和高雄市前市長韓國瑜聚餐，韓非常樂意擔任在野三人的桶箍，促成在野三人整合成一組，但希望得到國民黨主席朱立倫的支持。圖／取自邱毅「談天論地話縱橫」臉書
前立委邱毅今天在臉書透露，他和高雄市前市長韓國瑜聚餐，韓非常樂意擔任在野三人的桶箍，促成在野三人整合成一組，但希望得到國民黨主席朱立倫的支持。圖／取自邱毅「談天論地話縱橫」臉書

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