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頒發名譽回復證書 蔡英文：轉型正義腳步沒有停歇

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
蔡英文總統今天出席「誌過去，致未來─平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」，強調轉型正義的腳步沒有停歇。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統今天出席「誌過去，致未來─平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」，強調轉型正義的腳步沒有停歇。記者潘俊宏／攝影

法務部接手促轉會轉型正義工作，今天舉辦「誌過去 致未來─平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」，蔡英文總統出席並頒發名譽回復證書給228被害者及其家屬，肯定這些被害者追求民主與公義的堅忍精神。

總統蔡英文、行政院陳建仁院長、內政部林右昌部長、法務部蔡清祥部長、國家人權委員會陳菊主委一起在台灣百合花前啟動儀式，象徵台灣人「追求民主」、「堅毅不拔」、「生命力強」的精神，期掃去國家不法留存在人們心中的陰影，讓我們迎向未來，同時也向過去受磨難的前輩們致敬。

蔡英文對被害者代表王文宏、呂昱、蔡焜霖之子蔡炎龍等人表示，轉型正義的腳步沒有停歇，法務部接手後會持續撤銷政治被害者所受到的刑事判決罪名或不法處分，塗銷前科紀錄，並刊登在政府公報上。

蔡英文總統（左二）今天出席「誌過去，致未來─平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」，並與行政院院長陳建仁（右二）、內政部部長林右昌（左）、法務部部長蔡清祥（右一）、國家人權委員會陳菊主委一起啟動儀式。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統（左二）今天出席「誌過去，致未來─平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」，並與行政院院長陳建仁（右二）、內政部部長林右昌（左）、法務部部長蔡清祥（右一）、國家人權委員會陳菊主委一起啟動儀式。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統（中）今天出席「誌過去，致未來─平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」，頒發名譽回復證書給228被害者呂昱（左）及蔡焜霖之子蔡炎龍（右）。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統（中）今天出席「誌過去，致未來─平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」，頒發名譽回復證書給228被害者呂昱（左）及蔡焜霖之子蔡炎龍（右）。記者潘俊宏／攝影

蔡英文 法務部 轉型正義

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