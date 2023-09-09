頒發名譽回復證書 蔡英文：轉型正義腳步沒有停歇

法務部接手促轉會轉型正義工作，今天舉辦「誌過去 致未來─平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」，蔡英文總統出席並頒發名譽回復證書給228被害者及其家屬，肯定這些被害者追求民主與公義的堅忍精神。

總統蔡英文、行政院陳建仁院長、內政部林右昌部長、法務部蔡清祥部長、國家人權委員會陳菊主委一起在台灣百合花前啟動儀式，象徵台灣人「追求民主」、「堅毅不拔」、「生命力強」的精神，期掃去國家不法留存在人們心中的陰影，讓我們迎向未來，同時也向過去受磨難的前輩們致敬。