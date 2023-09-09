台灣首度舉辦平復國家不法儀式 蔡英文向受難者致歉

蔡英文總統今天出席出席「誌過去，致未來－平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」，她致詞表示，今天台灣是第一次舉辦平復國家不法的儀式，許多前輩在威權時期受到國家不法的侵害，她要代表政府，向所有在場，以及未能到場的前輩和家屬們致上最深的歉意。

蔡英文表示，台灣已經是一個民主自由的國家，必須藉由轉型正義正視過去的威權統治，釐清不法行為的相關責任，讓歷史真相更加清晰。因此，台灣在2017年透過法律及政府組織成立促轉會，投入轉型正義的工作；去年促轉會完成階段性任務後，她請行政院統籌交由六大部會延續轉型正義工作。

蔡英文表示，其中，法務部就平復不法的案件共有1439件，由內政部負責的權利回復工作，也在今年1月開始進行，現在已經受理1594件的賠償金申請案，超過22億元的賠償金，名譽回復證書也通過1439件的申請，並且在今天的典禮上交到收侵害前輩的手中。

蔡英文在典禮上，特地向不幸於9月3日離世、未能前來接受回復名譽證書的的白色恐怖受難者蔡焜霖致意。她說，蔡焜霖是第一批入獄的政治犯，在綠島被關十年出獄，但沒有被黑牢擊垮，更創辦雜誌，努力推廣人權。很遺憾蔡焜霖沒辦法到場，但蔡焜霖的精神和意志會在民主的道路上引領大家前行。

蔡英文表示，希望在她的任期結束之前，能再把促進轉型正義的工作再往前推進。她最後表示，在威權時代每一位被害者的遭遇，不只是一個人的故事，是大家要共同面對一整個時代的歷史，探究這些歷史的真相，修復傷痕，取得諒解，達到轉型正義的目的，讓台灣的民主和自由不再走回頭路。