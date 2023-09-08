新北市府認定 賴清德萬里老家是違建

副總統賴清德萬里老家遭新北市政府指控是違建，他昨表示，其實他家是礦工工寮，民國七十年以前就存在，但他尊重新北市政府調查。新北市長侯友宜表示，此事就依法辦理，把事情釐清。新北市政府表示，「任何違建，不論是新增或是既存違建，就是違建」，合法房屋認定不是只有門牌一項，不必抹黑行政機關混淆視聽。

賴清德昨天上午出席二○二三年台灣國際宗教自由峰會開幕典禮，會後主動走向媒體表示，「其實我們家是工寮啦，礦工的工寮，是在北部區域計畫開始進行建築管制，民國七十年以前就存在了，因為那個老房子是我出生長大的地方，也在民國六十年左右就拿到門牌號」。

但新北市府副發言人張劭斌表示，「任何違建，不論是新增或既存違建，就是違建」；新北市府對房屋違建樣態的認定從沒改變過，有心人士不用刻意抹黑行政機關，一切依法行政，秉公辦理。