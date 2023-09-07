逾65歲弱勢族群健保免費 衛福部規劃明年上路

高齡弱勢者健保全補助，逾百萬人受惠。衛福部長薛瑞元昨（6）日宣布，將由公務預算支出中編列近100億元預算，自明年起，提供「65歲以上且為第六類保險對象」的弱勢族群，健保費全額補助。

根據衛福部的規劃，將提供每人826元的健保費用全額補助，預計受惠人數將達109萬人。

近日總統參選人陸續提出全額補助65歲以上長者健保費的政見。薛瑞元表示，根據今年6月統計，65歲以上健保投保對象計有412萬人，其中第一類投保對象占38%，他們八成以眷屬身分投保。

其次，為第六類投保對象，即沒有收入、沒有財產，於戶籍地的鄉鎮區公所投保者，占全體比例的27%，總計這些對象約有109萬人；其他投保對象，包括第二類的自營作業者占13%、第三類的農民占21%等。

根據統計，65歲以上健保總金額算起來約400億元，未來隨著老年人口逐步增加，費用還會逐年成長，預計2026年65歲以上占總投保人口將提高到21%。衛福部指出，若依其他總統參選人建議，採取前述全額補助政策，且全由中央負擔，將會排擠其他社會福利費用預算。

薛瑞元說明，但是若是以第六類投保人為對象，即沒有收入、沒有財產，於戶籍地的鄉鎮區公所投保的65歲以上長者， 目前評估可對其自付的826元健保費提供全額補助。他強調，這是為了避免排擠其他社福對象與造成世代不公，預計編列預算近100億元，實際受惠人數待篩選，相關方案快則今年年底出爐、明年有機會推行，來源將自公務預算支出。

薛瑞元說明，這些第六類的65歲以上投保對象，他們若無眷屬，也未領取其他社福補助的對象，衛福部將進一步調查，有些可能是國外有收入，未必生活有困難，必須排除，實際受惠人數仍待確認。