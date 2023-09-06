非洲計畫執行不力？外交部：台非貿易總額增千億

蔡英文總統目前正出訪我非洲友邦史瓦帝尼王國，有媒體報導指稱，我國所執行的「非洲計畫」有執行不力之嫌，遭立院凍結預算700萬元。不過，外交部澄清表示，相關預算已全數解凍，而在非洲計畫的推動之下，台灣與非洲各國的貿易總額增加31.6億美元（約新台幣一千億元）。

蔡總統出訪非洲友邦史瓦帝尼的「邦誼同慶・合作永續」之旅，日前出席南部非洲僑界歡迎總統訪問晚宴，她除了感謝現場從非洲各地千里而來的僑胞，也當場宣布會修改2018年提出的「非洲計畫」，使其更符合未來需求。然而有媒體報導則質疑非洲計畫執行不力。

對此，外交部指出，外交部已於今年3月致函立法院詳細說明，相關預算已全數解凍。外交部強調，預算凍結是立法院審查預算的常態性作法，經過說明後，被立法院凍結的預算多已解凍。外交部未來將強化與立法委員溝通爭取支持，亦將滾動式檢討相關資源配置，以持續深化及擴大與非洲國家間的關係。

外交部說明，蔡總統於2018年4月率團出訪友邦史瓦帝尼後宣布推動「非洲計畫」，該計畫由國家安全會議統籌整合政府各相關部會，推動台非間經貿、醫衛、農業、文教、科技、人道援助等各領域的合作交流，分享「台灣模式」的經驗，持續深耕我國與非洲國家關係，並協助我國廠商前進非洲，擴大海外布局。

外交部指出，自2019年初執行「非洲計畫」以來，我國不但增設非洲地區館處，包括2020年8月在東非索馬利蘭設立代表處，並於2022年11月恢復在西非的象牙海岸代表處的運作，外交部也持續積極爭取非洲政要及各界意見領袖對台灣的支持，並成立由非洲多國友我國會議員組成的「福爾摩沙俱樂部」。

此外，外交部也與相關部會密切合作，促進台商商機及台非不同議題合作架構的建立。過去5年間，台非政府間及民間簽訂的協定或備忘錄達62項，相關駐處及外貿協會辦理商機媒合活動超過1000次。在各方共同努力下，我國與非洲各國貿易總額自2018年的46.5億美元增至2022年的78.1億美元，成長率近70%。