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傳馮世寬轉政委！嚴德發接退輔會 政院：若定案循例發布

聯合報／ 記者洪哲政陳熙文／台北即時報導
新任主委將由國安會諮詢委員嚴德發接任。圖/本報資料照
新任主委將由國安會諮詢委員嚴德發接任。圖/本報資料照

蔡政府內閣規劃小幅異動，據傳退輔會主委馮世寬將轉任行政院政務委員。新任主委將由國安會諮詢委員嚴德發接任。行政院則回應，人事若有定案循例對外發布。

相關當事人對此目前均保持低調，不評論人事異動，也不建議發布，均表示須由蔡總統返國後議決，再行說明。

馮世寬年初曾因心臟問題送醫，當時緊急的程度，讓所屬跳過路程較遠、主治馮世寬的北榮，先就近送到三總，再請北榮醫師會診。馮世寬出院後仍繼續從事公職至今。

馮世寬在蔡政府任官，不管是國防部或退輔會任內，不但始終堅持「尊蔣」，對某些有意操弄國防和軍中傳統政治取向的政治人物也不假辭色，因此頗受退伍軍人愛戴，但也曾因此開罪部分綠委。他任內曾在榮家為「榮靈」辦了兩場為超渡法事，是前人未有的舉措。

但在馮世寬任內，退輔會榮民森林保育事業管理處在8月1日遭到裁撤，併入新成立的農業部林業及自然保育署。退輔會多年來曾私下斡旋力抗森保處遭農委會整併，但仍擋不住趨勢。

此次傳出馮世寛將轉任政務委員，不管內幕為何、是否與政治、政策因素有關，仍可見蔡政府仍維持對他的高度禮遇。

嚴德發在蔡政府中歷任參謀總長國安會秘書長，國防部長，再轉任現任的國安會諮詢委員，為人低調謹慎持重，配合度高，是蔡英文國安團隊信任的重要原因。

國安會 馮世寬 退輔會 嚴德發

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