傳嚴德發接替馮世寬 曾銘宗疑為選舉：陸軍比空軍多

傳出退輔會主委馮世寬將轉任行政院政務委員，新任主委將由國安會諮詢委員嚴德發接任，新人選將待蔡英文總統出訪史瓦帝尼返國後宣布。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今表示，這種調法跟過去不一樣，恐怕是為了選舉需要而調整。

曾銘宗說，馮世寬轉任政務委員，這種調法跟過去不太一樣，馮當過國防部長，在選前將馮調去擔任行政院政務委員，試問馮負責的是哪塊業務？這塊業務，馮世寬可以發揮嗎？還是只是為了調整位子，替馮世寬找了一個政務委員的位子。

曾銘宗提到，馮世寬當退輔會主委當得不錯，這時調到政務委員，除了觀察有無特殊原因之外，恐怕也是為了選舉需要而調整。是不是為了退除役官兵？馮世寬是空軍出身，嚴德發是陸軍出身，以退除役的官兵而言，陸軍會占絕大部分，是否因為這樣的關係，也為了選舉才做這樣的調整，宣布時一定要說明。