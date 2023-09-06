蔡英文總統參加史瓦帝尼僑宴 透露將修改「非洲計畫」
蔡英文總統訪問非洲友邦史瓦帝尼，當地時間5日晚間出席南部非洲僑界歡迎晚宴，她感謝從非洲各地千里而來的僑胞朋友，讓訪團一抵達即感受到來自非洲的熱情。她也說，這次回國將修改「非洲計畫」，她認為將非洲計畫做好，讓在非洲的僑胞朋友在這裡工作的時候，能夠愈來愈有力，或許下次的台灣總統來到非洲，不會只到史瓦帝尼，還可以到其他的地方。
蔡總統致詞時表示，今天是訪團在史瓦帝尼的第一天，一抵達就看到很多的鄉親在機場歡迎，讓訪團感受到來自非洲的熱情，她也非常高興今天晚上有這個機會，跟這麼多來自非洲各地的鄉親們見面。
蔡總統也問候來自南非、莫三比克、賴索托、納米比亞、奈及利亞、馬拉威等地方來的僑胞朋友。她說，今天也有5年前在她訪問史瓦帝尼時，一起參加僑宴的朋友，她要感謝大家不遠千里而來，真的很不簡單。
蔡總統提到，5年前，她從史瓦帝尼回台灣以後，就開始進行「非洲計畫」。這次她第二次來，回去也要修改非洲計畫，希望透過大家每天在非洲生活、經營企業的經驗，可以幫助我們了解，如何將非洲計畫做得更完整。
蔡總統並向僑胞介紹，此次ㄧ起來訪的4位立法委員，包括范雲、邱泰源、邱志偉及邱臣遠。她表示，在台灣，雖然有不同的政黨，每個政黨都有不同的主張，但是提到外交，大家的共識程度就相當高。她相信，未來可以不分黨派，將非洲計畫做好，讓在非洲的僑胞朋友在這裡工作的時候，能夠愈來愈有力，或許下次的台灣總統來到非洲，不會只到史瓦帝尼，還可以到其他的地方。
蔡總統指出，過去5年來，世界有很大的變化，但不變的是，台灣積極跟友邦合作交流的心。包括外交部次長李淳、駐史瓦帝尼大使梁洪昇，以及所有外交部、駐館的同仁，都是全力以赴，為深化邦誼來努力。這次也非常期待，透過訪問，能夠更了解醫療團和技術團在史瓦帝尼耕耘的成果。她也藉這個機會，感謝所有的僑胞朋友、以及僑委會與徐佳青委員長。
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