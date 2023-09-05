竹市副市長蔡麗清離職 綠議員分析是「這2原因」遭市府駁斥

新竹市長高虹安昨出訪日本，出發前卻宣布副市長蔡麗清等人事異動，外界譁然。民進黨新竹市議會黨團總召陳建名表示，高虹安逕自出國，颱風過境竹市仍有數起災害發生，副市長蔡麗清依然坐鎮災害應變中心指揮調度，他分析，副市長無預警的被撤換有兩種意涵，第一是新竹棒球場為疏失非弊案，第二則是副市長一職出缺，且待價而沽；對此，市府回應，遺憾仍有少部分議員為政治利益而罔顧事實。

市府說，高虹安是與11名市議員訪問日本岡山市，參與兩市締結姐妹市20周年紀念，同為提升產業連結與擴大國際交流而努力。市府團隊分工協調明確，經專業氣象評估，高虹安出國前竹市已脫離海葵颱風警戒範圍，應變中心解除強化三級開設、回歸三級（常時）後，依竹市應變中心作業要點消防局留守即可，無須市府三長主持或留守，請外界勿以訛傳訛。

市府強調，高虹安率團飛往日本考察交流之際，由秘書長代理市政，其餘消息皆為不實謠言。相關市府人事異動發布後，外界充斥諸多非事實的臆測造謠，盼議員問政仍應實事求是，而非以無憑無據個人想像帶風向。

另外，有關新竹棒球場相關業務，副市長蔡麗清並無負責棒球場調查相關業務，全案由政風處負責行政調查，已完成階段性調查，由人事處召開考績會懲處，全案依法移送。為盡速推動棒球場改善，高虹安親自出席或主持棒球場相關會議及監督，上任至今已超過40次，棒球場缺失已是事實且有專家科學驗證，呼籲議員勿因政治立場干涉偵辦。

陳建名說，高虹安逕自搭機出國，臉書上可見，颱風過境竹市仍有數起災害發生，蔡麗清依然坐鎮災害應變中心指揮調度，高虹安卻在IG上上傳岡山後樂園伴手禮店「考察」的影片，兩相比較，成為全國嘲諷對象。

副市長無預警被撤換有兩種意涵，第一是新竹棒球場為疏失非弊案，過去被賦予重任，要運用其檢察官的經驗去梳理棒球場案情的蔡麗清，在長達八個月過程中，擔任棒球場體檢會召集人，針對公務疏失以及相關責任完成調查，才有後續的市府函請監察院；也證明棒球場的確有疏失，但並非人謀不臧或是貪贓妄法的「弊案」。

不過，對高虹安而言，希望利用蔡麗清檢調的背景去威嚇公務人員，甚至進而打擊以及抹煞過去前市府團隊的努力，似乎都落空了。

陳建名說，第二，若高虹安捲入的貪汙疑案一審被判有罪，那將會被停職，並由副市長代理。以他過去在市府的經驗，許多重大的公文需要「一層決行」，即指市長、副市長、秘書長。高虹安勢必希望即便離開市府，仍可發揮影響力，土地開發案、小型工程款、社團協會補助等，這都是未來作為政治交換的籌碼。

陳建名指出，誰會接任副市長，成為後高虹安時代最有影響力的人？是高虹安背後的支持者，還是拿來與地方勢力甚至國民黨交換呢？想起來都令人害怕，失去民意正當性的市府團隊，在高虹安小孩開大車的悲劇下，在接下來新竹人的日子不會好過。