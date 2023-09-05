郭信良遭起訴牽動台南政壇 藍指打擊陳亭妃 綠稱尊重司法

台南市前議長郭信良涉嫌土地重劃案向業者端索賄1千餘萬元，台南地檢署今依貪汙等罪嫌提起公訴，引發台南政壇關注。台南市議會國民黨團書記長蔡育輝質疑，郭遭檢舉是政治報復，除了削弱民進黨立委陳亭妃爭取下屆市長的力量，也欲瓦解在野聯盟；台南市議會民進黨團總召郭鴻儀說，尊重司法、毋枉毋縱，政治聯想是多餘的。

至於陳亭妃尚未取得聯繫，至今沒有回應。

蔡育輝說，郭信良遭檢舉利用地方自辦重劃索賄，若有不法當然要法辦，但他懷疑，郭被檢舉與正副議長選舉恩怨有關，欲打擊陳亭妃爭取下次黨內市長初選的力量，藉由汙名化陳亭妃最重要結盟人士郭信良，削弱陳的力量。陳亭妃有相當的基層實力，是否因郭信良遭起訴而受到影響有待觀察，但多少有扣分，因為遭起訴，難免讓人有不好聯想，有人會保持距離。

蔡育輝說，郭信良遭檢舉並起訴，探究細節，還有其他政治算計，想藉此瓦解無黨、國民黨與郭信良的在野聯盟力量；而正副議長選舉涉及賄選案，法院還在審理中，若判有罪，勢必要改選，此一動作也讓人聯想到藉此讓郭難以在補選時出線。

綠營相對低調，郭鴻儀表示，尊重司法，期盼一切毋枉毋縱，外界政治聯想是多餘，就讓司法歸司法、政治歸政治。