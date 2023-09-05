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台歐關係大好？明年邀訪歐洲賓客來台創十年最高

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部日前公布明年度預算案，內容指出明年預計邀請來自歐洲的訪賓，不但成長幅度最高，較今年度的預估增加52人次，同時也創下近十年來最高，邀訪近5百人次。（Getty Images）
外交部日前公布明年度預算案，內容指出明年預計邀請來自歐洲的訪賓，不但成長幅度最高，較今年度的預估增加52人次，同時也創下近十年來最高，邀訪近5百人次。（Getty Images）

根據外交部明年度預算，明年預計邀請來自歐洲訪賓，成長幅度最高，較今年度預估增加52人次，也創下近十年來最高，邀訪近500人次。外交部表示，歐洲方面高度關注台海和平穩定，歐盟、歐洲議會及歐洲國家國會及行政部門持續訪台，未來將持續強化台歐交流。

外交部民國113年度預算，訪賓接待部分，編列預算從今年度約4.3億元，增加至4.7億餘元，預定接待2345人次，邀訪最多訪賓來自北美地區，邀訪833人次，其次依序為歐洲地區，邀訪496人次。亞太地區，邀訪419人次。拉丁美洲及加勒比海地區，邀訪210人次。亞西及非洲地區，邀訪170人次。

相較今年度預計邀訪人次2368人次，明年度預計邀訪總人次小幅減少，邀訪來自歐洲地區訪賓成長最多，從今年度444人次成長至496人次，與過去十年外交部單位預算案相比，為邀訪人次最高，預估所需費用，從今年度9361.7萬元，增至1.1億餘元。在協助各種國際交流活動中，歐洲司在學術交流，與經貿交流的預算都有所成長。

外交部發言人劉永健表示，台灣與歐盟及歐洲國家長年在經貿、科技、人員、教育、文化等各領域互動頻繁，面對全球地緣政治劇變及各項重大挑戰，歐盟、歐洲議會及歐洲國家國會及行政部門持續訪台、發表及通過友我決議，高度關注台海和平穩定，雙方近年在半導體產業、綠色科技、數位經濟等高科技供應鏈領域，有多項合作及交流。

他說，台灣將持續強化台歐交流，加強與全球各區域國家與國際組織之關係，深化與理念相近國家及夥伴交流合作，共同維護區域和平的繁榮與穩定。

外交部 歐盟 台海

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