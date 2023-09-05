蔡總統啟程史瓦帝尼訪問 促進雙方永續合作

蔡英文總統今天上午啟程前往非洲友邦史瓦帝尼王國訪問，展開4天3夜的「邦誼同慶，合作永續」之旅。蔡總統在登機前發表談話，說明此行將代表台灣人民，共同慶祝兩國邦誼，並促進永續合作。

蔡總統指出，兩國交流越來越密切，即使面對疫情，雙方在公衛醫療、婦女賦權與農業技術等各領域，合作從不間斷，成果也越來越豐碩；期盼從中央到地方，進一步和史瓦帝尼深化夥伴關係，在疫後復甦中共同面對挑戰，促進兩國的進步與發展。台灣會更堅定且自信地往前走，讓世界看見台灣穩健良善的力量。

蔡總統表示，在2018年第一次訪問史瓦帝尼的時候，實地了解兩國合作的情況以及發展的方向。過去5年來，台灣和史瓦帝尼的交流，越來越密切，即使面對疫情的挑戰，雙方在公衛醫療、婦女賦權、農業技術等各領域，合作從不間斷，成果也越來越豐碩。

蔡總統指出，常說患難見真情，這幾年，面對疫情、威權主義擴張等許多國際挑戰，史瓦帝尼總是站出來堅定支持台灣，帶來信心和力量，持續為世界做出貢獻。史瓦帝尼和台灣是熟悉的老朋友，更是互相扶持的真朋友，雙方會繼續努力，在疫後復甦中共同面對挑戰，促進兩國的進步和發展。