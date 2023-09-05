影／蔡英文總統出訪史瓦帝尼 今早啟程慶祝建交55周年
蔡英文總統今天（5日）率團訪問史瓦帝尼，展開「邦誼同慶、合作永續」之旅，此行是為了出席史瓦帝尼國慶與獨立紀念日的「雙五十五周年」活動，行程總共四天，預計八日返抵國門。蔡總統此行搭乘專機，專機於上午8點17分起飛，經濟部長王美花、僑委會委員長徐佳青、高雄市長陳其邁、總統府副秘書長張惇涵、外交部次長李淳及四位立委同行。
蔡英文總統出發前於桃園國際機場B9國賓門發表談話，表示今天率團再次訪問友邦史瓦帝尼王國，為這趟4天的行程設下了2個目標，分別是「同慶兩國邦誼」及「促進永續合作」。蔡英文指出，史瓦帝尼王國是台灣在非洲堅持的友邦，不僅長期在國際場合為台灣仗義執言，史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（Mswati III）自1986年登基以來，已訪問台灣18次，兩國之間有著深厚情誼，今年是兩國建交55周年，也是史瓦帝尼王國獨立建國滿55周年，以及恩史瓦帝三世的55歲生日，將代表台灣人民致上最誠摯的祝賀，共同慶祝兩國歷久彌新的邦誼，通過這次的訪問，將持續促進兩國的永續合作。
蔡總統說，2018年第一次訪問史瓦帝尼的時候，實地的去了解兩國合作的情況以及發展的方向，過去5年來，台灣和史瓦帝尼的交流越來越密切，即使面對疫情的挑戰，在公衛醫療、婦女賦權、農業技術等各領域合作從不間斷，成果也越來越豐碩，期盼從中央到地方進一步和史瓦帝尼深化夥伴關係，因此，這一次高雄市長陳其邁隨同出訪身負重要任務，現在高雄市和史瓦帝尼首都姆巴巴內市（Mbabane）正在推動締結姐妹市的計畫，相信透過這個計畫，將有助於兩國的教育合作及青年交流。
蔡英文總統表示「我們常說患難見真情」，這幾年面對疫情、威權主義擴張等許多國際的挑戰，史瓦帝尼總是站出來，堅定地支持台灣，帶給台灣信心和力量，持續的為世界做出貢獻。史瓦帝尼和台灣是熟悉的老朋友，更是互相扶持的真朋友，政府會繼續努力，在疫後復甦中共同面對挑戰，促進兩國的進步和發展，
蔡總統也提到，此次出訪仍會和國內的行政團隊保持密切聯繫，掌握國內的狀況，雖然海葵颱風已經逐漸減弱，但是未來幾天台灣東部、金門還有部分山區都會有豪大雨，都需要加強戒備。今天早上行政院長陳建仁和內政部長林右昌也將前往台東關心災損的情況，她也指示行政團隊務必與地方政府保持聯繫，給予災後協助，因為颱風所造成的農損，政府除了給予必要的救助、補償之外，也會啟動防範蔬果價格波動的機制。
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