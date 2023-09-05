影／蔡英文總統出訪史瓦帝尼 今早啟程慶祝建交55周年

蔡英文總統今天（5日）率團訪問史瓦帝尼，展開「邦誼同慶、合作永續」之旅，此行是為了出席史瓦帝尼國慶與獨立紀念日的「雙五十五周年」活動，行程總共四天，預計八日返抵國門。蔡總統此行搭乘專機，專機於上午8點17分起飛，經濟部長王美花、僑委會委員長徐佳青、高雄市長陳其邁、總統府副秘書長張惇涵、外交部次長李淳及四位立委同行。

蔡英文總統出發前於桃園國際機場B9國賓門發表談話，表示今天率團再次訪問友邦史瓦帝尼王國，為這趟4天的行程設下了2個目標，分別是「同慶兩國邦誼」及「促進永續合作」。蔡英文指出，史瓦帝尼王國是台灣在非洲堅持的友邦，不僅長期在國際場合為台灣仗義執言，史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（Mswati III）自1986年登基以來，已訪問台灣18次，兩國之間有著深厚情誼，今年是兩國建交55周年，也是史瓦帝尼王國獨立建國滿55周年，以及恩史瓦帝三世的55歲生日，將代表台灣人民致上最誠摯的祝賀，共同慶祝兩國歷久彌新的邦誼，通過這次的訪問，將持續促進兩國的永續合作。

蔡總統說，2018年第一次訪問史瓦帝尼的時候，實地的去了解兩國合作的情況以及發展的方向，過去5年來，台灣和史瓦帝尼的交流越來越密切，即使面對疫情的挑戰，在公衛醫療、婦女賦權、農業技術等各領域合作從不間斷，成果也越來越豐碩，期盼從中央到地方進一步和史瓦帝尼深化夥伴關係，因此，這一次高雄市長陳其邁隨同出訪身負重要任務，現在高雄市和史瓦帝尼首都姆巴巴內市（Mbabane）正在推動締結姐妹市的計畫，相信透過這個計畫，將有助於兩國的教育合作及青年交流。

蔡英文總統表示「我們常說患難見真情」，這幾年面對疫情、威權主義擴張等許多國際的挑戰，史瓦帝尼總是站出來，堅定地支持台灣，帶給台灣信心和力量，持續的為世界做出貢獻。史瓦帝尼和台灣是熟悉的老朋友，更是互相扶持的真朋友，政府會繼續努力，在疫後復甦中共同面對挑戰，促進兩國的進步和發展，