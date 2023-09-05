台北市淹水地區尋解方／排洪隧道 緩解路面積水

北市除總統府周遭易淹水，副市長李四川說，許多老舊、低窪地區的側溝，也未必能承受時雨量逾七十八點八毫米的容受標準，小巨蛋周邊是地勢最低窪區域，每逢暴雨必淹，市府原規畫在一旁體育場下方做滯洪池，但因周邊里民有意見，目前規畫在敦化北路道路中央地底下，以潛盾方式做較深的排水箱涵，預估經費逾廿億元。

北市水利處副處長吳秋香指出，北市積淹水資訊網登錄條件須積淹水十五公分以上，才會納入並列案逐步辦理改善工程。水利處若發現有古城牆石溝渠，會採保護城牆石方式局部修復；但若溝體狀況不佳或溝寬不足，會先提報文化局審查通過後，再採調整城牆石位置的方式辦理側溝更新。

過去文山區也被列為易積淹水區域，治水工程介入後獲改善，已被排除在淹水名單中。吳秋香表示，都市排水要多元治理，透過調洪、分洪、增加抽水容量、側溝改善等工程，來提升降雨容受度。

水利處還增加景美抽水站的容量，並施作福興路排水分洪工程，以潛盾方式施築直徑二點八公尺的排洪隧道，將山上的逕流量排至下游，減輕興隆路排水箱涵容量不足的問題；在興隆路三段則施築側溝箱涵，增加側溝容量。

吳秋香表示，山坡地要施作滯洪池，例如內湖的大溝溪治水園區可容納十三萬立方公尺水量、金瑞治水園區有二點七萬立方公尺，等颱風或暴雨過後再自動排出，降低都市地區積淹水機率。