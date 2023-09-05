總統府周邊淹水找問題／古城牆溝 樹根竄入變形

北市每逢大雨，總統府、北一女周遭常淹水，被地方戲稱「水淹總統府」。由於總統府附近排水溝是以清朝遺留「台北城牆石塊」築成的古城牆溝，遭路樹竄根擠壓變形，最小溝寬僅廿公分，影響排水，北市府正施行溝蓋更新工程，溝渠將拓寬成至少四十公分，深度六十公分不變，工程經費二八九萬元，預計本月底完工，未來積淹水將可立即退水。

上月十日北市豪雨成災，突然其來的強降雨讓路面淹水超過腳踝，不少北一女的學生路過貴陽街時赤腳涉水，一旁經過的公車濺起水花，女學生尖叫連連，令人難以想像這裡是鄰近總統府的博愛特區。

總統府周邊溝渠拓寬 製表／林麗玉、鍾維軒

北市府水利處副處長吳秋香指出，新工處今年五月就辦理溝蓋更新工程，開蓋後發現貴陽街一段（公園路到中山南路間）的水溝溝堤破損，細查發現是遭路樹竄根擠壓變形，寬度不足，後來做排水溝體更新工程，又發現溝渠以清朝舊有城牆石砌成，當下立即停工，城牆石保護方案及施工計畫已提報至文化局審理，獲同意後才進場施作。

水利處六月提送相關計畫，文化局七月四日同意，八日復工進場施作，既有排水溝寬達四十公分部分予以保留，並增加城牆石保護措施，溝底破損部分則採灌漿填補拉順排水坡度方式處理。至於不足四十公分部分，則將既有城牆石調整位置辦理更新，拓寬為四十公分，預計九月底前可完工。