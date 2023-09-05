聽新聞
test
0:00 / 0:00

總統府周邊淹水找問題／古城牆溝 樹根竄入變形

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
北市水利局在保護古城牆前提下，拓寬總統府、北一女周邊側溝。圖／北市水利局提供
北市水利局在保護古城牆前提下，拓寬總統府、北一女周邊側溝。圖／北市水利局提供

北市每逢大雨，總統府北一女周遭常淹水，被地方戲稱「水淹總統府」。由於總統府附近排水溝是以清朝遺留「台北城牆石塊」築成的古城牆溝，遭路樹竄根擠壓變形，最小溝寬僅廿公分，影響排水，北市府正施行溝蓋更新工程，溝渠將拓寬成至少四十公分，深度六十公分不變，工程經費二八九萬元，預計本月底完工，未來積淹水將可立即退水。

上月十日北市豪雨成災，突然其來的強降雨讓路面淹水超過腳踝，不少北一女的學生路過貴陽街時赤腳涉水，一旁經過的公車濺起水花，女學生尖叫連連，令人難以想像這裡是鄰近總統府的博愛特區。

總統府周邊溝渠拓寬 製表／林麗玉、鍾維軒
總統府周邊溝渠拓寬 製表／林麗玉、鍾維軒

北市府水利處副處長吳秋香指出，新工處今年五月就辦理溝蓋更新工程，開蓋後發現貴陽街一段（公園路到中山南路間）的水溝溝堤破損，細查發現是遭路樹竄根擠壓變形，寬度不足，後來做排水溝體更新工程，又發現溝渠以清朝舊有城牆石砌成，當下立即停工，城牆石保護方案及施工計畫已提報至文化局審理，獲同意後才進場施作。

水利處六月提送相關計畫，文化局七月四日同意，八日復工進場施作，既有排水溝寬達四十公分部分予以保留，並增加城牆石保護措施，溝底破損部分則採灌漿填補拉順排水坡度方式處理。至於不足四十公分部分，則將既有城牆石調整位置辦理更新，拓寬為四十公分，預計九月底前可完工。

總統府 北市 排水溝 淹水 北一女

延伸閱讀

美軍基地遷址擬變更設計 日本沖繩縣政府敗訴定讞

北市：下午4時全市疏散門及越堤坡道全部開啟

未舉行記者會、僅發新聞稿宣布竹市副市長人事異動 蔡麗清回應了

彰化白沙國小通學步道奇觀 鋪面被突起的樹根嚴重破壞

相關新聞

總統府周遭遇大雨就淹…前瞻治水補助 首都掛零

蔡政府前瞻治水預算二五○○億元，首都獲得「零元補助」，但台北市近年時雨量動輒上百毫米，每逢大雨，總統府、北一女等博愛特區...

總統府周邊淹水／議員批前瞻大小眼 促市長力爭補助

台北市前瞻經費補助僅獲中央補助一八四億元，不僅排名六都最低，其中防洪排水前瞻經費更「掛蛋」，引發議論。國民黨北市議員秦慧...

台北市淹水地區尋解方／排洪隧道 緩解路面積水

北市除總統府周遭易淹水，副市長李四川說，許多老舊、低窪地區的側溝，也未必能承受時雨量逾七十八點八毫米的容受標準，小巨蛋周...

總統府周邊淹水找問題／古城牆溝 樹根竄入變形

北市每逢大雨，總統府、北一女周遭常淹水，被地方戲稱「水淹總統府」。由於總統府附近排水溝是以清朝遺留「台北城牆石塊」築成的...

新聞眼／前瞻治水棄守首都 何其諷刺

極端氣候加劇，近年各地時雨量動輒破百毫米，屢傳淹水，大雨來時連總統府周遭都遭水患，民進黨政府投入前瞻數千億治水，對藍綠縣...

張善政贈匾謝義民廟 侯友宜：當選建哈客館推客家創生

桃園市平鎮褒忠義民廟今天晚上舉辦2023桃園客家義民祭晚會，市長張善政在國民黨總統參選人侯友宜見證，贈送廟方「忠烈垂範」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦