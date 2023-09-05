「台灣國慶日」再現 挨批不倫不類

雙十國慶將至，國慶籌備委員會昨天公布國慶主視覺，今年國慶主題為「民主台灣 堅韌永續 2023 TAIWAN NATIONAL DAY」，主視覺以國旗紅藍白三原色構成，卻依舊不見「中華民國」文字。對於Taiwan National Day（台灣國慶日）成為主題內容，慶籌會秘書長花敬群說，去年國人接受度高，因此沿用該英文名稱。

但雙十國慶的英文被叫「Taiwan National Day」，引發藍白陣營批評。國民黨立委林德福表示，中華民國的國慶日是慶祝國家慶典，這是何等神聖的日子，民進黨政府竟然沒有把中華民國放在裡面，這麼做只會讓國際友人笑掉大牙。

林德福說，民進黨每次在國外就說我國是中華民國，在國內就搞這種模稜兩可的意識形態；且蔡英文總統當初就職時，宣示自己是中華民國總統，憲法也明白規定國家名稱，結果國家慶典都用台灣，實在是不倫不類。

民眾黨立委張其祿表示，各界對國慶英文名稱尚未有共識，蔡總統自己也常說「中華民國台灣」，建議雙十國慶英文名稱，可以折衷使用「ROC（Taiwan）National Day」，免得讓外界覺得有「偷渡」台獨意味的嫌疑，讓原本該更團結的日子，因為名稱未達共識產生分歧，造成社會分裂。

前總統馬英九去年曾經呼籲，中華民國國慶日當然應該說是國慶日，怎麼會變成台灣國慶日。民進黨立院黨團書記長莊瑞雄表示，國慶日就是國家的節日大典，大家不要過度糾結；大家都在台灣講台灣，沒有什麼不妥，馬英九參選總統時，競選口號還是「台灣加油讚」。

【記者侯俐安、歐陽良盈、丘采薇／台北報導】國民黨總統參選人侯友宜昨晚透過臉書表示，我們的國家是中華民國，政府不該帶頭遺忘，甚至抹滅；如果就連國慶日，政府都選擇將「中華民國」四個字藏起來，這樣的政府，心中還有國家？還是民進黨想向世界宣告，「中華民國」已不存在？民進黨總統參選人賴清德陣營昨沒有回應。