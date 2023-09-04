王義川4點推論柯文哲妹將接竹市副市長 竹市府：不回應傳聞

新竹市長高虹安今發布最新人事異動，包括副市長蔡麗清也走人。台灣智庫策略長王義川說，若高虹安涉詐領助理費一審被判有罪，面臨停職仍有權指定副市長代理，他推論會找柯文哲胞妹、名醫柯美蘭出任副市長，如此才能藉新竹球場繼續指控林智堅，更可藉此討好柯文哲，免被民眾黨停權、丟包。

對此，市府回應，高虹安非常感謝蔡麗清長在這段時間對市政的努力，盡心付出。副市長人選將擇日布達，有最新消息都會第一時間向大家宣布，至於其他外界傳聞、臆測不予回應。

王義川推論高虹安會找柯美蘭當副市長，他說，一，依行政慣例，如果蔡麗清事先通知要離開新竹市府，市長高虹安應先找到接替的副市長，才能汰舊換新。但高虹安沒必要在出國前讓蔡麗清走人，一邊出缺、她還得忙著找人遞補，如果不是心有屬，顯然不合常理。

王義川指出，二，因蔡麗清曾任高檢署檢察官，不是政治人，無法依高虹安的要求對林智堅未審先判，配合高虹安作無端的司法指控，高虹安陣營不會同意蔡麗清代理市長，所以蔡只有走人一途。

王義川說，三是高虹安在團隊沒有自己人，從市府目前用人可見端倪，例如民政處長一職則由市府發言人施淑婷接任，民政處何等重要？卻沒有可穩住陣腳、對組織有經驗者擔任。

四，王義川表示，柯美蘭是眼科名醫，門診滿到兩個月後，但卻不熟悉政治人，如果進入新竹市府，在高虹安任職期間比較好掌控，也可藉此安撫柯文哲，以免被民眾黨切割、丟包。

媒體報導， 民眾黨前新竹縣黨部執行長林冠年曾爆料柯文哲的妹妹柯美蘭恐接新竹市副市長，且先選新竹市立委，再由高虹安指派柯任副市長。

王義川說，林冠年的說法不合現況，高虹安一被判刑就須指定副市長，選立委得拖到明年才結束，緩不濟急。

王義川認為如果高要柯美蘭，應是直接擔任副市長，柯文哲可穩住柯在新竹地盤，胞妹代理市長大位，成民眾黨政治籌碼，未來將有更多政治操作。